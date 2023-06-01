「モンハンワイルズ」1周年記念の特別なアイテムパックを配布中。受取期間は3月19日8時59分まで期間中に1度だけ、ログインするだけで受け取れる
【1周年記念イベント】 3月19日まで 【【特別支給品】狩猟御礼大感謝パック】 受取期間：3月19日8時59分まで
配信期間：3月19日8時59分まで
【アイテムパック内容】
カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」1周年を記念し、特別なログインボーナスを配布している。受取可能期間は3月19日8時59分まで。
「モンスターハンターワイルズ」では、1周年記念イベントを実施中。期間中にログインすると、特別なアイテムパック「【特別支給品】狩猟御礼大感謝パック」が受け取れる。「スタートメニュー」＞「アイテム・装備」＞「ログインボーナス」の順に進むと、受け取り可能。なお、受け取れるのは期間中に1回のみとなっている。
【特別支給品】狩猟御礼大感謝パック
配信期間：3月19日8時59分まで
※期間中に1度だけ受け取れる
受け取り方法：「スタートメニュー＞アイテム・装備＞ログインボーナス」で受け取り可能。
【アイテムパック内容】
・鬼人薬グレート×20
・鬼人の粉塵×30
・硬化薬グレート×20
・強走薬×20
・重鎧玉×15
・ナナイロカネ×30
・金の遺物チケット×5
・金のお守りチケット×1
【特別支給品】狩猟御礼大感謝パック 配信中！- 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) March 1, 2026
『モンスターハンターワイルズ』の1周年を記念して、期間中にログインすると、特別なアイテムパックをお受け取りいただけます。
▼配信期間
2月18日(水) 9:00 ～ 3月19日(木) 8:59
※期間中に一度だけ受け取れます
▼受け取り方法… pic.twitter.com/ASnxKEaEfw
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