カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」1周年を記念し、特別なログインボーナスを配布している。受取可能期間は3月19日8時59分まで。

「モンスターハンターワイルズ」では、1周年記念イベントを実施中。期間中にログインすると、特別なアイテムパック「【特別支給品】狩猟御礼大感謝パック」が受け取れる。「スタートメニュー」＞「アイテム・装備」＞「ログインボーナス」の順に進むと、受け取り可能。なお、受け取れるのは期間中に1回のみとなっている。

【特別支給品】狩猟御礼大感謝パック

配信期間：3月19日8時59分まで

※期間中に1度だけ受け取れる

受け取り方法：「スタートメニュー＞アイテム・装備＞ログインボーナス」で受け取り可能。

【アイテムパック内容】

・鬼人薬グレート×20

・鬼人の粉塵×30

・硬化薬グレート×20

・強走薬×20

・重鎧玉×15

・ナナイロカネ×30

・金の遺物チケット×5

・金のお守りチケット×1

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