3月16日に、女優の綾瀬はるかが出演するファッションブランド『ユニクロ』の新CMの放映がスタートした。同日にはビジュアルが公開され、映る綾瀬の姿に騒然となっている。

ユニクロ公式Xでは、CMの放映が開始したことを報告。“着心地ゼロ”を目指した春夏向けの機能性インナー『エアリズム』のイメージCMとなる今回。2025年春にも放映された同CMだが、またもや映像で見せた綾瀬の姿に釘付けとなっていた。

「CM冒頭は、綾瀬さんが上半身裸になり、窓の外を見つめ、背を向けたショットから始まりました。髪の毛を縛り、スタイル抜群の背中があらわになっています。あまりの露出度の高さにファンも驚愕していました」（芸能プロ関係者）

何度見ても驚く描写となっているCM。綾瀬は2021年2月からユニクロの『LifeWearスペシャルアンバサダー』に就任しており、これまでも度々CMに出演してきた。しかし、過去にも見せてきた露出度の高さは物議を醸してきたと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「綾瀬さんの露出に世間が注目し始めたのは2022年頃からです。2022年に放送された「カップ付きインナー」のCMでは、グレーの肌着1枚で、歌を口ずさみながら目玉焼きを作るシーンなどが映りました。しかしその映像には《バストを強調する必要ある？》との声が集まり、やりすぎ感に賛否両論集まったのです」

近年はさらに露出度が高まっている。世間の声を尻目に続く同CMだが、綾瀬だからこそ表現できる描写だろうと前出の芸能プロ関係者はこう指摘する。

「綾瀬の持ち前の明るいキャラクターやクリーンなイメージから、“いやらしさを感じない”という関係者からの声も多いんです。

さらに、熱愛相手のSixTONESのジェシーさんと共演した2023年公開の映画『リボルバー・リリー』では、アクションシーンに挑むために格闘技など本格的にトレーニングに取り組みました。その後今でも女性らしい曲線と肉体美をキープしています。エアリズムが特徴とする“爽やかさ“をより魅力的に伝えるには、彼女の雰囲気が一番マッチしているのでしょう」

綾瀬の美しさがユニクロには必須なのだろう。