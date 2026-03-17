“余命3か月”宣告からの壮絶闘病…宮川大助・花子に独占密着
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA NEWSチャンネル」にて厳選したエンタメ情報をお届けしているニュース番組『ABEMAエンタメ』を放送中。このたび同番組の密着企画「NO MAKE」で夫婦漫才師 宮川大助・花子の“イマ”に独占密着。この模様は「ABEMA」にて全編無料配信中。
1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年４月で結婚50年を迎える２人だが、現在、花子は「多発性骨髄腫」という血液のがんと闘病中。2018年にマラソンイベントに参加した花子が体調不良を訴え、病院を受診した際、医師から「余命３か月」と宣告されたとか。当時の心境について大助は「もう頭真っ白ですよ、二人とも」と回顧し、「『治っても車椅子の生活が続くかもしれない』って、病院に担ぎ込まれた玄関先で言われました」と壮絶な闘病の始まりを明かした。骨が溶けたり、免疫機能が低下したりする難病に立ち向かい、花子は現在も車椅子生活を送りながら治療を続けている。
現在、自宅ではほぼ寝たきりの状態だという花子。大助は自身の腰を痛めながらも、訪問介護士の力も借りつつ、家事や介護の多くを担っている。大助は介護の過酷さを語りつつも、「嫁はんは『申し訳ない』『ありがとう』って言う。誰も他人に下の世話なんかしてほしいと思わない。でも夫婦やから、俺が倒れた時は嫁が世話してくれるだろうから」と長年連れ添った夫婦の深い絆をのぞかせた。また、「今が一番のんびりとした時間。僕ら夫婦の人生の中で」「『大助・花子』というよりは『美智代と孝美』という、本名の生活をやってるんです。これがものすごく新鮮」とも語り、夫婦水入らずの穏やかな時間を大切にしている様子も伺えた。
手を取り合い生きていく２人には、ひそかに抱き続ける目標がある。大助は「高齢者のネタとか自分らで作ってやりたいけど、（花子に）稽古する、覚えるという体力がない」と現状の厳しさを吐露しながらも、漫才への思いを強く持ち続けていることに「芸人の性なんでしょうね。これサラリーマンだったら、２人とももう定年退職。でも、そういう夢があっていいですね」と吐露。花子も「漫才があったからこうして生きていけるし、漫才があったからしんどいがんと闘える。『いつか帰ってやろう』というのがある」と再び舞台に立つ日を夢見て、前を向いていると語った。
新作漫才で人々を笑わせる日を夢見て病気と闘い続ける２人の姿は、「ABEMA」にて無料で視聴可能。
（C）AbemaTV, Inc.
1976年に結婚し、夫婦漫才の第一人者として人気を博してきた宮川大助・花子。2026年４月で結婚50年を迎える２人だが、現在、花子は「多発性骨髄腫」という血液のがんと闘病中。2018年にマラソンイベントに参加した花子が体調不良を訴え、病院を受診した際、医師から「余命３か月」と宣告されたとか。当時の心境について大助は「もう頭真っ白ですよ、二人とも」と回顧し、「『治っても車椅子の生活が続くかもしれない』って、病院に担ぎ込まれた玄関先で言われました」と壮絶な闘病の始まりを明かした。骨が溶けたり、免疫機能が低下したりする難病に立ち向かい、花子は現在も車椅子生活を送りながら治療を続けている。
手を取り合い生きていく２人には、ひそかに抱き続ける目標がある。大助は「高齢者のネタとか自分らで作ってやりたいけど、（花子に）稽古する、覚えるという体力がない」と現状の厳しさを吐露しながらも、漫才への思いを強く持ち続けていることに「芸人の性なんでしょうね。これサラリーマンだったら、２人とももう定年退職。でも、そういう夢があっていいですね」と吐露。花子も「漫才があったからこうして生きていけるし、漫才があったからしんどいがんと闘える。『いつか帰ってやろう』というのがある」と再び舞台に立つ日を夢見て、前を向いていると語った。
新作漫才で人々を笑わせる日を夢見て病気と闘い続ける２人の姿は、「ABEMA」にて無料で視聴可能。
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