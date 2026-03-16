『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、せいら、仲里依紗＆れいちゃん、CORTIS、ME:Iらが登場した。

ここでは、豪華出演者よるランウェイや、人気アーティストによるライブパフォーマンス、スペシャルステージの模様など、『マイナビ TGC 2026 S/S』のダイジェストをお届けする。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

せいら、ファーストフェイスで美脚を披露

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仲里依紗＆れいちゃんがペアウォーク

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遠藤さくら、一ノ瀬美空、井上和ら乃木坂46メンバー7人がランウェイ

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藤吉夏鈴、山粼天、的野美青ら櫻坂46メンバー5人が集結

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綱啓永、本田響矢、豊田裕大ら注目の若手俳優が華麗にウォーキング

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野村康太、宮世琉弥、西垣匠ら人気若手俳優のランウェイに視線集中

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杉浦太陽・辻希美・希空が親子で初共演「LOVEマシーン」披露

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梶原雄太（キングコング）が愛娘・叶渚と共演、相方・⻄野亮廣も登場

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ALPHA DRIVE ONE、初来日＆初出演で鮮烈なパフォーマンス

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CORTIS、豪華5曲を熱唱する圧巻のステージ

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ME:I、最新曲「Best Match」を含む3曲披露で会場熱狂

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イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●メインモデル

⻘島心、嵐莉菜、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、遠藤さくら、岡崎紗絵、小國舞羽、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川粼桜（乃木坂46）、菊池日菜子、小坂菜緒（日向坂46）、小林由依、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITSZIPPER）、桜井玲香、佐々木久美、佐々木満音、志田こはく、Shiho、SUZU（ME:I）、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、千原あよな、月足天音（FRUITSZIPPER）、月野有菜、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、⻑浜広奈、なごみ、二階堂アリス、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、的野美⻘（櫻坂46）、MINAMI、村上愛花、守屋麗奈（櫻坂46）、矢吹奈子、山粼天（櫻坂46）、山下美月、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか、REIKA ※50音順

●モデル

きぃぃりぷ、chun、中川紅葉、中村里砂、向井怜衣 ※50音順

●ゲスト

石川愛大、岩瀬洋志、鄢川想矢、しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、郄橋颯（WATWING）、綱啓永、とうあ、豊田裕大、中務裕太（GENERATIONS）、⻄垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、福澤希空（WATWING）、本田響矢、宮世琉弥、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、和田颯（Da-iCE） ※50音順

●メインアーティスト

ALPHA DRIVE ONE、EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、SOTAHANAMURA（from Da-iCE）、NOWZ、MyM、ME:I、MIYEON ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈

●スタジオMC

柏木由紀、北原里英

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト