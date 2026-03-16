モスバーガーが提供する、朝食時間帯限定の「朝モス」をリニューアル。

「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」と「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」が、新しく発売されます☆

モスバーガー「朝モス」リニューアル

販売開始日：2026年3月18日（水）〜

販売時間：オープンから午前10時30分まで

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）※「朝モス」を販売していない店舗もあります

※メニュー変更に伴い「モーニング野菜バーガー」「モーニング野菜チーズバーガー」「ソイモーニング野菜バーガー」「ソイモーニング野菜チーズバーガー」（「モーニングドッグ」は「朝のホットドッグ」に名称変更）は販売終了

オープンから午前10時30分までの朝食時間帯限定でモスバーガーが提供する「朝モス」メニューをリニューアル。

「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」や「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」が新たに発売されます！

近年のワークスタイルの多様化に伴い、時差出勤やリモートワークといった柔軟な働き方が定着してきました。

これに伴い、朝の時間を有効に活用するライフスタイルの広がりが見られ、飲食店で朝食をとる選択肢も増えています☆

外食業界における朝食市場規模は、2020年以降5年連続で増加しており、2025年には5,347億円へと拡大（※1）。

こうした市場環境を受けて、モスバーガーでは“朝外食”強化のため、朝食時間帯限定の「朝モス」をリニューアルし、商品ラインアップを拡充します！

モスバーガーが元祖となる（※2）のテリヤキバーガーをモーニング仕様にアレンジした「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」などのメニューを提供。

さらに、店舗限定のプレートメニューも新たに展開します。

また、リニューアルに合わせて「ワンコイン＝ 500円」クーポンや非売品の「MOSオリジナル ジャンパー」が当たるプレゼント企画などを開催。

楽しいキャンペーン企画が、朝の時間を彩ります☆

※1：サカーナ・ジャパン「外食・中食 調査レポート」より

※2：1973年に日本のハンバーガーチェーンにおいて初めて発売

朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜/ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜

朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜

料金(税込)：

朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜 390円、ドリンクセット 540円

ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜 410円、ドリンクセット 560円

バンズにレタス・トマト・パティ・オニオンスライスを乗せ、オーロラソースでさっぱりと仕上げた「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」

野菜を手軽に摂れ、色合いも鮮やかなハンバーガーは、朝にぴったりの爽やかな味わいです。

また、大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」へ変更した「ソイ朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」も発売されます☆

※ソイパティは大豆由来の植物性たんぱくを主原料としています。バンズやソース類の原料として動物性食材を含むメニューもあります

朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜/ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜

朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜

料金：

朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜 440円、ドリンクセット 590円

ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜 460円、ドリンクセット 610円

バンズにチーズとパティ、半熟風たまご（※3）を乗せ、リニューアルしたテリヤキソースで仕上げた「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」

朝からしっかり食べたい方に向けた、食べ応えあるハンバーガーです！

また、大豆由来の植物性たんぱくを使った「ソイパティ」に変更した「ソイ朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜」も発売されます☆

※3：当社オリジナルのたまご加工品です

※チーズは工場で加熱加工をしています

※ソイパティは大豆由来の植物性たんぱくを主原料としています。バンズやソース類の原料として動物性食材を含む商品もあります。

【店舗限定】朝モスプレート/トースト

朝モスプレート

料金：

朝モスプレート 460円、ドリンクセット 610円 ※店舗限定

トースト 250円、ドリンクセット 400円 ※店舗限定

※イートイン専用商品

※ストロベリージャムは別売り（30円）

※店舗により提供方法が写真と異なる場合があります

※中京エリアでは、トーストの厚さが異なります

トースト（ホイップバター付き）と、レタス・キャベツ・角切りトマト・オニオンスライスにオーロラソースをかけたサラダ、目玉焼き＆ソーセージを1つのプレートに！

トースト

トーストは単品でも注文できます☆

リニューアル記念クーポン

実施期間：2026年3月18日（水）午前7時 〜 4月14日（火）午前10時30分まで

実施店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）※「朝モス」を販売していない店舗もあります

対象商品：

「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜 ドリンクセット」（割引価格500円）

「朝のとろったまチーズバーガー 〜テリヤキソース〜 ドリンクセット」（割引価格550円）

※+70円ドリンクセットはクーポン特別価格の対象外

※有人レジとドライブスルーでは、注文の際に公式アプリで配信されるクーポン番号をお伝えください

「モスバーガー公式アプリ」のクーポン提示、または「モスのネット注文」「お席で注文」「フルセルフレジ」を利用すると、対象の朝モスセットを40円引きで提供。

これにより「朝の野菜バーガー 〜オーロラソース〜」のドリンクセット（通常価格540円）」が、「ワンコイン＝ 500円」で楽しめます！

朝食時間帯限定の「朝モス」に、新しいハンバーガーが登場。

モスバーガーの「朝モス」は、2026年3月18日よりリニューアルして提供開始です！

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