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元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「実は全く重要ではない。元政治記者がテレビでよく見るアレについて答えます」を公開した。小野田大臣が閣議に遅刻したニュースに触れ、元政治記者の視点から閣議の知られざる実態について語っている。



下矢氏は、小野田大臣の遅刻が大きく報じられたことに対し、閣議自体が一般に想像されるものとは異なると指摘。「いっそのことなくていいんじゃないか」と率直な思いを明かした。動画によると、閣議とは内閣の方針や政令を確認し、全会一致で花押と呼ばれる独自のサインを行う場に過ぎないという。実質的な議論は行われず、わずか10分から15分程度で終わるため、5分遅刻したからといって「日本の政治に何かが決められませんでした、というような話ではない」と断じた。



さらに、テレビのニュースなどでよく見かける、総理大臣を中心に閣僚たちがソファーで歓談している映像の裏側についても言及した。あの場所は本当の会議室ではなく、閣僚応接室と呼ばれる待合室であり、「メディアに撮らせるための場所であり時間」だと解説。座る席にも厳格な序列があり、総理の左隣がナンバー2、右隣がナンバー3など、長年の暗黙の了解が存在するという。政治記者たちはその短い撮影時間の中で、場所を奪い合いながら主要閣僚の映像を慌ただしく撮影していると当時の苦労を振り返った。



また、非公開で行われる閣議の終了後、部屋に特定の閣僚が残り、総理と密談していないかをチェックすることが、記者にとって重要な取材の糸口になると説明した。表面的なニュースでは分からない政治の裏側を紐解き、新たな視点を提供して動画を締めくくった。



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