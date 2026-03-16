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軽井沢のにぎわいから少し離れて、ゆったりした時間を過ごしたい。そんな時に訪れたいのが、御代田町にある人気スポット『pace around（ペースアラウンド）』です。

『pace around』外観

もともとは印刷工場だった建物をリノベーションした店内は、天井が高く、開放感あふれる空間。大きな窓からやわらかな光が差し込み、思わず「気持ちいい」とつぶやきたくなるような居心地のよさがあります。

店内に並ぶのは、暮らしを少し豊かにしてくれる器や生活雑貨、本、ワインなど。さらに奥のキッチンからは、焼きたてパンの香ばしい香りが漂ってきます。

毎日焼き上げるパンは種類も豊富。外はパリッと、中はもっちりとした食パンをはじめ、カシューナッツとローズマリーが香るフォカッチャ、季節の食材を使ったキッシュやタルティーヌ、クロックムッシュなど、食事としても楽しめるラインナップが揃います。

自家焙煎のコーヒーと一緒に味わえば、それだけで贅沢なひとときに

人気メニューは、名物のパングラタンや、焼きたてのカルツォーネ、熱々のオニオングラタンスープ。ショーケースに並ぶケーキや焼きたてのパンを店内でゆっくり味わうのも、テイクアウトして楽しむのもおすすめです。

店内にはフランスやイギリスで買い付けた家具も並び、どこを切り取っても絵になる雰囲気。入り口横のスペースでは、オーナー・山岸さんの審美眼が光るポップアップイベントも不定期で開催されています。

まるで蚤の市のよう。素敵なモノが並びます。

迂回や寄り道をした先でこそ出会えるモノがあり、そこにはきっと大切な何かがある--そんな思いを込めて名づけられたのが『pace around』という店名です。

軽井沢を訪れたら、少しだけ寄り道をして、のんびりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

●SHOP INFO

pace around

住：長野県北佐久郡御代田町塩野400-158

TEL：0267-32-7007

営：10:00～18:00

休：火・水曜日