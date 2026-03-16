WBC日本は準々決勝で敗退

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、野球日本代表「侍ジャパン」が米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラと準々決勝を戦い、5-8で敗れた。森下翔太外野手の3ランなどで一時はリードしたものの、逆転を許した。試合中、米国の記者は抱いていた“懸念”が結果に現れたことをつぶやいた。

3回に佐藤輝明のタイムリー、森下の3ランで5-2と逆転した日本。しかし、山本由伸投手の後を受けた2番手・隅田知一郎が5回に2ランを被弾。6回には伊藤大海がアブレイユに逆転3ランを浴びた。

ブルワーズなどで正捕手として活躍し、2013年、17年のWBCに米国代表として出場したジョナサン・ルクロイ氏は、自身のXで「日本を批判したいわけではないが、プレーが洗練されていないように見える」と指摘した。

8回には種市篤暉が二塁牽制で悪送球。8点目を献上している。ルクロイ氏は他にも細かいミスが目についたようで「送球ミスに、ゴロの読み間違い。キャッチャーもキャッチングが安定していない。いつもの彼ららしくない。時差ボケか何かのせいだと思うが、いつものようなキレが全く感じられない」と、王者・日本の本来の姿とはほど遠かったとした。



（THE ANSWER編集部）