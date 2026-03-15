昨年ジャパンCで20年ぶりの外国馬Vを成し遂げ、レーティング130ポンドで年間1位に輝いたフランスのカランダガン（セン5＝F・グラファール、父グレンイーグルス）が今季初戦に予定しているドバイシーマクラシック（28日、メイダン芝2410メートル）に向けて15日、首都パリ郊外のサンクルー競馬場で公開調教に臨み、2週前追い切りを消化した。

ミカエル・バルザローナ（34）を背に3頭併せの最後方から直線、進路を外へ。最後は2頭併走の状態から軽く促すとギアを切り替え、スムーズに加速。2馬身ほど先着し、ゴールを駆け抜けた。

調教を終え、地元メディア「エキディア」のインタビューに応じたフランシス・アンリ・グラファール師（48）は「今日は少しハードにやる必要があったので、ここに連れてきました。とてもうまくいきましたよ」と合格点のジャッジ。中東情勢が緊迫する中、ドバイに遠征するのか問われると「今のところ開催は予定通り行われる、とのこと。21日に移動する予定です。（馬は）全てが順調でドバイに行く準備は整っています」としながらも「状況が変わる可能性はあります。まだ日にちがあるので出発直前に見極めましょう」と引き続き現地の動向に注視していく。