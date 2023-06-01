ＮＹ時間の昼に入ってドル円は１５９．２０円付近での推移となっている。先ほどウォラーＦＲＢ理事の講演が伝わり、「利下げと同じくらい利上げの可能性もあることを明確に示すべき」との考えを示したことで、為替市場はドル高の反応が見られている。ただ、米国市場は３連休を控えていることもあり、大きな動きまでは見られてない。 海外のエコノミストから、日銀が２０２７年末までに政策金利を２．００％まで引き上