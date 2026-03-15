イラン攻撃について、トランプ大統領は「まもなく終結する」と言ったかと思えば、2日後には「撤退する訳にはいかない」と述べるなど、発言が二転三転しています。その背景には、トランプ氏の誤算があるようです。

【写真を見る】ホルムズ海峡で上がる炎 イランがタンカーを攻撃か

原油高騰の火消しか トランプ大統領は発言を“二転三転”

アメリカ トランプ大統領（9日・ ワシントン）

「（この作戦に）携わっていることを誇りに思う。まもなく終結する」

「（Q.今週か？）そう思う。まもなくだ」

9日、それまで「期限は設けない」としていたイランでの戦闘を、「まもなく終わる」としたトランプ大統領。ところが、水曜日には…

アメリカ トランプ大統領（11日・ケンタッキー州）

「早々と撤収する訳にはいかない。任務を完遂しなければならない。勝って、勝って、勝ちまくる！」

今度は作戦を続けると。そして13日には再び、「終わるまで､長くかからない」（FOXニュースラジオ番組より）と主張しています。

“二転三転”するトランプ大統領の発言。

その背景には、マーケットの反応を意識し、原油価格を抑えたい、トランプ氏の思惑がありました。

ガソリンスタンドの利用客（9日・ニューヨーク）

「今は本当に異常事態。最近は満タンにしないで、半分で止めている」

アメリカでは、イラン攻撃直後からガソリン価格が急騰。原油輸送の要衝であるホルムズ海峡が、事実上イランに封鎖された影響が直撃。9日には、原油先物価格が2月の2倍近い、1バレル＝120ドルに迫っていました。

ただ､トランプ氏の「まもなく終わる」という発言以降、原油価格は40ドル以上急落。原油高騰の火消しに走ったのです。ところが…

イラン革命防衛隊報道官（11日）

「米国とイスラエル、その支援者の石油は、1リットルたりともホルムズ海峡を通過させない。原油価格1バレル＝200ドルを超えることを覚悟しろ」

実際、ホルムズ海峡周辺では、事態がめまぐるしく動いていました。

海峡封鎖でタンカー炎上 イランが機雷敷設との報道も

暗闇に燃え上がる炎。革命防衛隊が公開した映像には、ペルシャ湾北部で攻撃したというタンカーの姿が。

さらに、CNNテレビは、「イランがホルムズ海峡に機雷の敷設を始めた」と報じたのです。機雷は数日で十数個が敷設され、今後さらに数百個の敷設が可能だといいます。

アメリカ中央軍は即座に、「機雷敷設艦」16隻を含む、イランの艦艇を攻撃したとして映像を公開。

アメリカ トランプ大統領（12日・ワシントン）

「イランの機雷敷設艦のほとんどを一晩で排除した」

「（Q.ホルムズ海峡に機雷は？）ないと見ている」

トランプ氏は安全をアピールしますが、再びWTI原油先物価格（13日）は100ドル目前まで上昇しています。

モジタバ師「徹底抗戦」表明 ホルムズ海峡を「あらゆる手段」で封鎖する意向

こうした中、12日には、殺害された最高指導者ハメネイ師の次男で、後継者に選出されたモジタバ師が初めて声明を出し、「徹底抗戦」の構えを見せたのです。

「地域の米軍基地への攻撃を続ける」と表明。ホルムズ海峡についても「あらゆる手段」で封鎖する意向を示しました。（モジタバ師の声明・12日）

当初から「ハメネイの息子は受け入れられない」としていたトランプ大統領。モジタバ師の選出をどう受け止めたのでしょうか？

明海大学（トランプ政権に詳しい） 小谷哲男 教授

「モジタバ師がディール（取引）できる相手なのかどうかを見極めようとしている。トランプ大統領は、“強い敵”を自分に従わせるのが好きなんです。ハメネイ師の次男ということで、反米であるはずなのに、アメリカとディールをしたとなれば、トランプ氏は自分の強さを示すことになる」

モジタバ師を“ディール相手”とも考えているトランプ氏。一方で、共に戦うイスラエルとの温度差が見え始めています。

イスラエルと温度差も？ トランプ氏の出口戦略は

アメリカ トランプ大統領（13日・ワシントン近郊）

「（Q.戦争終結に向けた目的は、ネタニヤフ首相と同じですか？）彼らとは少し違うかもしれない」

トランプ氏が“ディール相手”とも考えているイランのモジタバ師。ところが、そのモジタバ師を新たな標的にしようとしているのが…

イスラエル ネタニヤフ首相（12日・テルアビブ）

「テロ組織の指導者たちの命は保証しない」

イスラエルのネタニヤフ首相は、モジタバ師が殺害の対象であることを示したのです。

ここにきて、見え始めたアメリカとイスラエルの温度差。

明海大学（トランプ政権に詳しい） 小谷哲男 教授

「アメリカとイスラエルの目的の違いは埋めがたいものがある。トランプ氏はマーケットを見ているし、ネタニヤフ氏は最大の敵を解体に追い込むチャンス。今おそらくトランプ氏は『八方ふさがり』の状態。軍事作戦を続ければ、マーケットがネガティブに反応する。やめるとなっても、イランとイスラエルが簡単にはやめてくれない。どちらの道を選んでも厳しい状況」

戦闘の長期化とともに、さらなる影響の拡大が懸念されています。