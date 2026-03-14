【TGC】日向坂46金村美玖、モデルの風格感じさせるランウェイ 編み込みヘアで新境地
アイドルグループ・日向坂46の金村美玖が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】カッコイイ…！編み込みスタイルを披露した金村美玖
金村は、ボディラインにフィットするジップアップのホワイトトップスに、ワイルドなワイドパンツを合わせた装いで登場。ウエストにはボルドーカラーの変形ベルトとウォレットチェーンをアクセントに。ヘアスタイルは細かな編み込みを施したアレンジで、シャープな顔立ちを際立たせた。
ランウェイでは、凛としたクールなウォーキングを披露。モデルとしての風格を感じさせる立ち振る舞いで、会場の視線は釘付けとなった。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】カッコイイ…！編み込みスタイルを披露した金村美玖
金村は、ボディラインにフィットするジップアップのホワイトトップスに、ワイルドなワイドパンツを合わせた装いで登場。ウエストにはボルドーカラーの変形ベルトとウォレットチェーンをアクセントに。ヘアスタイルは細かな編み込みを施したアレンジで、シャープな顔立ちを際立たせた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。