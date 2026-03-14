ユーチューバー・あま猫が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、ガソリンの値上げについて言及した。

「フェラーリ 812 Superfast」「ランボルギーニ ウルスSE」「ランボルギーニ ウラカンEVOスパイダー」「日産 GT-R Premium edition T-spec」「ホンダ NSX（NA1）」「レクサス IS500 First Edition」「スバル WRX STI」「マクラーレン750Sスパイダー」といった超高級車8台を所有するあま猫。

12日にはガソリンスタンドに掲示されていた「燃料価格改定のお知らせ」の画像をアップ。そこには「中東情勢の影響による原油価格高騰のため、2026年3月12日（木）より燃料価格を改定しております」とつづられていた。1リットルあたり、レギュラーは「189円」、ハイオクは「200円」、軽油は「182円」とされており、あま猫は「ガビーーン」とショックをつづっていた。

ユーザーからは「庶民は車乗れません」「めっちゃ高くなりましたよね」「まだまだ上がるでしょうね」「これによってまた色々値上がりしそうですね」「なんてこったい」「軽油とレギュラーの差がない」「下がるときはなかなか、上げるときは直ぐだからね」といったコメントが寄せられていた。