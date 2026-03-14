安斉星来（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/14】女優の安斉星来が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。

【写真】安斉星来、超ミニ丈で美脚披露

◆安斉星来、甘辛コーデ披露


黒のワントーンコーデで登場した安斉は、パーカーにレースのキャミソールをレイヤード。美しい脚をのぞかせた、甘辛ミックスなスタイリングを披露した。

このランウェイを受け、ネット上では「驚異のスタイル」「脚長すぎ」「かっこいい」などと反響が上がっている。

◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」


「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）

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