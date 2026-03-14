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ミスタータイガース・掛布雅之氏の公式YouTubeチャンネル『掛布雅之の憧球』が、【#WBC2026 1次ラウンド 振返り 掛布雅之の憧球 】と題した動画を公開。WBCの1次ラウンドを振り返り、侍ジャパンの戦いぶりを「ホームランが絡んだ野球」と分析する一方で、決勝トーナメントに向けては「きめ細やかな野球」の必要性を説いた。

動画では、報知新聞の島尾浩一郎記者と共にWBCの1次ラウンドを総括。掛布氏はまず、全勝で勝ち上がった日本ラウンドの印象について「東京ドームでの野球をやって勝ったなっていう印象がすごい強い」と語った。

その理由として「全てのゲームでホームランが絡んで得点をして勝った」と指摘。これが今大会の侍ジャパン打線の特徴であると分析した。しかし、舞台がアメリカに移る決勝トーナメントについては「アメリカでホームランは出ます？」と疑問を呈し、「もうちょっと日本らしい、そのきめ細やかな守りと攻撃の野球をやらないと、連覇っていうのはそうそうその向こうでホームランは出ない」と、冷静な見方を示した。

投手陣に関しては、玉数制限がある中での第二先発陣の働きに言及。「取られてはいけない点は取られていない」と評価し、「日本の投手の質の良さを感じました」と手放しで称賛した。

一方、打線では不調が続く近藤健介選手をキーマンに挙げ、「つなぎ役」としての役割に期待。その不振の要因を、今大会から導入されたピッチクロックが打席でのルーティンに影響しているのではないかと分析しつつも、「（状態が悪いからこそ）自分を殺すことができる」と、チームのための自己犠牲のバッティングで活路を見出す可能性に言及した。

1次ラウンドの戦いぶりを評価しながらも、連覇を見据えた的確な課題を指摘した掛布氏。その鋭い分析眼と侍ジャパンへの深い愛情が感じられる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:42

1次ラウンド全体を振り返る
00:58

侍ジャパンの戦い方は「ホームラン野球」
01:46

アメリカでの決勝トーナメントへの懸念
04:18

第二先発陣の出来は「日本の投手の質の良さを感じた」
06:32

打線のキーマンは不振の近藤健介

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