ワイモバイルオンラインストアにてSIMのみ契約（eSIM含む）でシンプル3 Mの月額基本料3カ月間＆事務手数料が無料となる「SIMトライアル」が提供中
|オンラインストア限定で「ワイモバイル SIM トライアル」が3月2日より提供中！
ソフトバンクは2日、携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」限定で「ワイモバイル SIM トライアル」を2026年3月2日（月）12：00より提供するとお知らせしています（金額はすべて税込）。現時点で終了日は未定となっており、終了する場合には事前に案内するとしています。
また契約期間の縛りや違約金もないため、3カ月使って解約しても追加費用がかからず、“まずはお試しで使ってみたい”というニーズに適した施策となっています。もちろん4カ月目以降も継続して使ってもOKで、4カ月目からはシンプル3 Sなどの他のプランに変更も可能です。なお、3カ月間の割引期間中はユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料もかからないとのこと。ただし、PayPayポイントが特典のキャンペーンを含めた一部の他のキャンペーンとの併用はできないということなのでご注意ください。
ワイモバイルではスマートフォン（スマホ）など向けの4G／5Gに対応した料金プラン「シンプル3」（S・M・L）を2025年9月25日（木）より提供しており、シンプル3 Sは月額3,058円で月5GBまで、シンプル3 Mは月額4,158円で月30GBまで、シンプル3 Lは月額5,258円で月35GBまで使え、割引はクレジットカード「PayPayカード」で支払う場合に通常カードで月330円割引、ゴールドカードで月550円割引、固定回線とのセットで「おうち割 光セット（A）」で月1,650円割引、複数回線契約で「家族割引サービス」で2回線目以降なら月1,100円割引となります。
また各プランともにオプションとしてデータ増量オプション（通常月額550円）が用意され、シンプル3 Sでは＋2GBで合計月7GB、シンプル3 Mでは＋5GBで合計35GB、シンプル3 Lでは＋5GBで合計40GBとなり、さらに「PayPay使ってギガ増量キャンペーン」によってPayPay加盟店にて1カ月間に1決済当たり200円以上のPayPayでの決済を行った回数によって翌月の適用中の料金プランに応じて特典受取月の月末まで利用できるデータ容量を料金プランのデータ容量にシンプル3 Sでは10回以上で＋1GB、シンプル3 M・Lでは10回〜19回で＋1GB、20回〜29回で＋5GB、30回以上で＋10GBとなります。
|料金プラン
|シンプルS
|シンプルM
|シンプルL
|月額利用料（割引適用前）
|3,058円
|4,158円
|5,258円
|月額利用料（割引適用後）
|1,078円
|2,178円
|3,278円
|月間データ容量（規定容量）
|5GB
|30GB
|35GB
|データ増量オプション
|＋2GB
|＋5GB
|＋5GB
|合計
|7GB
|35GB
|40GB
＜「ワイモバイル SIM トライアル」特典内容＞
（1）契約事務手数料
通常3,850円→無料
（2）シンプル3 M 月額基本使用料
通常月額4,158円→無料（最大3カ月間）
（3）ユニバーサルサービス料／電話リレーサービス料
割引期間中（最大3カ月間）に発生した料金→無料
＜「ワイモバイル SIM トライアル」適用条件＞
（1）受付期間中にワイモバイルオンラインストアの専用Webページより申込
（2）SIMカードまたはeSIMを単体契約
（3）シンプル3 Mへ新規／他社からののりかえ(MNP)で申込
（4）申込後、開通手続きを完了
記事執筆：memn0ck
