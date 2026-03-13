俳優、タレントの坂上忍（58）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。番組ラストで妻から離婚を突きつけられていることを衝撃告白した。

番組エンディングで坂上の一人語りのコーナーが設けられた。坂上は「これ、『坂上どうぶつ王国』（フジテレビ系金曜午後7時）で収録でしゃべったらオンエアでカットされた話。お昼でそぐわない話ですけどいいですか」と断った上で続けた。

MCハライチ澤部佑が「大丈夫ですか。1回聞いてみますけど」と確認をしたが、坂上は「これリアルな話です。何も笑えません。先日、友人たちとお酒を飲みにいきました。途中から記憶がなくなりました。家に帰りました。夜中、さっぱり分かりません。翌朝、目が覚めると奥さんの顔を見たときに『何かあったな』すぐ感じました。奥さんに聞きました。『何かございましたか』『あなた、何も覚えていませんね』『はい、覚えてません』」と夫婦の会話を伝えた。

さらに坂上は「お昼に申し訳ありません。トイレを間違えてですね、ちょっと階段で（排尿を）”してしまった”らしくてですね。奥さんに本当にですね、真顔で『離婚してください』と言われました」と話すと、澤部ら出演者が「ええええ〜」と叫びながら坂上のすぐ近くまで寄ってきて、スタジオが騒然となった。

坂上は近寄ってきた出演者を制しながら「いや、これマジだよ。それで解決してない。だって、このあいだの話だもん」と真実であることを言い切った。澤部が「最悪の週末となります」と叫んで番組が終了した。

番組では「よわよわ王決定戦」と題して金曜レギュラーとMCハライチの2人とゲストの坂上とゲームを行い、一番得点の低かった人が番組最後に「ひとり語り」をするバツゲームをすることになっていて、最下位が坂上だった。