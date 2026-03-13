米国とイスラエルによる8日の爆撃で損壊したテヘランの居住用ビルの瓦礫の前に座る女性/Vahid Salemi/AP

（CNN）イランは米国とその支援国よりも、自国の方がさらなる長期戦のもたらす痛みに耐えられると考えている。米シンクタンク「外交問題評議会（CFR）」のリチャード・ハース名誉会長がそのような見解を示した。

「イランは、自国が米国とその支援国よりも一段の長期戦に耐えられるだろうと明確に判断している」。ハース氏は12日、CNNの取材に答えてそう語った。これに先立ち、イランの新たな最高指導者に就いたモジタバ・ハメネイ師はホルムズ海峡の封鎖継続を呼びかけ、世界的なエネルギー危機をさらに深刻化させていた。ホルムズ海峡は世界の石油輸送量の5分の1が通過することで知られる。

トランプ米大統領はイランとの戦争で勝利したと繰り返し主張しているが、ハース氏はこれを「希望的観測に過ぎない」とした。

「単に勝利宣言をするだけでなく、これを短期間の危機と捉え、その後は元の状態に戻るだろうなどと発言することがそもそも時期尚早だ」（ハース氏）

ライト・エネルギー長官はこれより前、エネルギー価格の高騰は「長期的な利益のための短期的な痛み」だと公言。これに対してハース氏は、経済的な痛みはトランプ政権の見込みよりも長く続く可能性があると示唆した。

「短期的な痛みが長期的な痛みにつながるというのは、あまり魅力的なスローガンではない」とハース氏は指摘。「明確な戦略と達成可能な目標が存在するなら、この種のコメントはずっと容易に受け入れられるが、率直に言って現状はそうなっていない」と続けた。