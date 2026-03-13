秋篠宮家の長男・悠仁さまが筑波大学に入学して1年が過ぎようとしている。この1年の間に成年式も終え、"将来の天皇"としての活動に一層注目が集まっているが、"プライベート"との両立はどうなのか。悠仁さまのキャンパスライフを取り巻く環境とは。【全3回の第1回】

【写真】手には信玄餅味のアイス、女子学生の前で弾ける笑顔を見せられた悠仁さま。他、スキー合宿後にサービスエリアに立ち寄る悠仁さまなども

昨年4月に筑波大生命環境学群生物学類に入学した悠仁さまは、学業に勤しむ一方、バドミントンサークルに所属。週3回ある公式練習のうち、週2回は顔を出すなど熱心に活動しているという。同サークルの学生が言う。

「サークルには悠仁さまと同じ学部で同学年の部員が何人かいて、彼らと仲が良いようです。朝6時半からの朝練に顔を出すこともあります」

1月には、サークルの1泊2日のスキー合宿にも参加した悠仁さま。

「宿泊先はサークルで貸し切ったペンションだったのですが、事前に『飲み会はなし』と告知されており、夜はレクリエーションをして楽しんだと聞いています」（同前）

成年皇族としての重責を果たしつつ、大学生らしい青春を謳歌する様子が窺える。だが、3月に入って実施された春のサークル合宿に悠仁さまは参加していないという。

「サークルでは夏と春に5日にわたる合宿があり、去年の夏合宿は最終日が終戦記念日と重なったこともあり、悠仁さまは参加できなかった。『だから3月の合宿は来たがっていたんだけど……』と仲が良いサークル部員も残念そうでした」（同前）

合宿不参加の背景には、複雑な事情があるようだ。

「うちのサークルには長年大切にしてきた"飲み会の伝統"があるのですが、特に春夏の長めの合宿は懇親の意味も含めて部員同士が酌み交わして結束を深める機会になっている。もちろん、その場にまだ19歳の悠仁さまがいたとしてもお酒を飲むことはないわけですが、上級生の一部は"自分たちだけお酒を飲んで何らかの失礼が起きないか"を心配する向きがあったそうです」（同前）

3月の合宿には参加しなかったという同サークルの別の部員もこう語る。

「そうした状況を感じ取ったのか、春合宿を前に悠仁さま側から参加を見合わせたいとの申し出があったそうです。合宿に参加した部員も、『悠仁さまは来ていない』と言っていました」

悠仁さまがサークル合宿を辞退した理由について宮内庁に聞くと、「承知しておりません」（総務課報道室）と回答。筑波大も「お答えすることは控えます」（広報局）とするのみだった。

（第2回へ続く）

※週刊ポスト2026年3月20・27日号