長く付き合える「小さな高級車」

2024年10月にスズキのコンパクトSUV「フロンクス」が発売されてから、早くも1年余りが経過しました。

デビュー2年目を迎えたフロンクスに対するユーザーの反応や最新の納期などについて、スズキディーラーに問い合わせてみました。

フロンクスは、「扱いやすいクーペスタイルSUV」をコンセプトに、力強さ・上質さ・洗練さを合わせ持つデザインに、取り回しの良さと快適な室内空間を兼ね備えたモデルとしてデビューしました。

スズキのインド法人である「マルチ スズキ」で生産され、2024年10月の時点ではインド、中南米、アフリカ、日本など70以上の国と地域で販売されています。

つまり日本においてフロンクスは、同様にマルチスズキで製造される「ジムニー」の5ドア版「ジムニーノマド」と並ぶ「輸入車」の扱いとなります。

そんなフロンクスは、コンパクトモデルながら存在感のあるスタイリングを大きな特徴としています。

ボディサイズは、全長3995mm×全幅1765mm×全高1550mm、ホイールベースは2520mmで、最小回転半径は4.8mと、立体駐車場にも収まるだけでなく、小回りがきくパッケージングとなっている点も魅力的です。

それでいて、流麗なクーペフォルムの上半身と、存在感のあるフロントマスクやダブルフェンダーによる力強さや上質さを演出した下半身を組み合わせる絶妙なバランス感によって、ちいさなサイズであることを意識させません。

内装も、ブラック＆ボルドーの配色や、シルバーステッチを施したレザー調＆ファブリックシート表皮、さらにレザー調ドアアームレスト表皮の採用など、随所に高級感を演出しており、まさに「ちいさな高級車」といった仕立てとなっています。

エンジンおよびトランスミッションは、1.5リッター「K15C型」エンジンとマイルドハイブリッド＆6速ATの組み合わせ。

積雪地域の多い日本国内専用仕様としてフルタイム4WDモデルも用意されているあたりにも、スズキの良心を感じます。

さらに、デュアルセンサーブレーキサポートIIやアダプティブクルーズコントロール（ACC／全車速追従機能・停止保持機能付き）、車線維持支援機能といった最新の予防安全技術を標準装備している点も魅力です。

なお車両本体価格は、2WD（FF）が254万1000円、フルタイム4WDが273万9000円（いずれも消費税込み）となっています。

さて、ユーザーの評価や納期について、2026年1月末に首都圏近郊のスズキディーラーに問い合わせてみました。

「『1台で完結したいけど、（実用性の高さで人気の）軽スーパーハイトワゴンではなく、こだわりを持ちたい』といったお客様からお選びいただくことが多いです。

また、できるだけ5ナンバーサイズに近い乗用車がいいということで、フロンクスにご興味を持たれたお客様もいらっしゃいましたね。

グレードやボディカラーにもよりますが、だいたい3か月から6か月の目安で納車できますが、4WDモデルのほうがややお時間をいただいております」

また別のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「ジムニーがお目当てでご来店いただき、試乗してフロンクスの方がしっくりくるということでお選びいただくことがありました。

ジムニーは本格的な四駆を持つ『クロカン車』ですし、見た目のオシャレなイメージだけで運転すると、そのギャップに驚かれる場合がありますね。

その点、フロンクスなら安心です。乗用車感覚で運転できますし、最小回転半径が4.8mなので小回りも利きます。

『ジムニー推し』でご来店されたお客様にも、比較対象としてフロンクスをおすすめしています」

※ ※ ※

輸入車ということで、仕様によっては納期に時間がかかる模様ですが、比較的な手ごろな価格で使い勝手も良く、しかも上質なコンパクトSUVとして、引き続き注目したい1台といえるでしょう。