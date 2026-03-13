“迷惑駐車”繰り返す…外国人オーナーを直撃　開き直りに人気ラーメン店の店主が激怒　捨て台詞に周囲も呆然　茨城・つくば市

人気ラーメン店が、同じ敷地内にある複数の店でシェアしている駐車場。

そこで、外国人が経営する別の店の関係者などが繰り返す迷惑駐車に困っているという。

イット！は、迷惑駐車を繰り返している店のオーナーを直撃した。

「止める場所なければここに止める」と捨て台詞

ニンニクやパセリなどが練り込まれたバターが載ったラーメン。

茨城・つくば市で人気の店だが、繰り返される迷惑行為に困っているという。

七福軒・青木良夫店主：

うちにラーメンを食べに来た客が帰りに駐車場からでられなくなった。迷惑駐車があって。店を始めてからずっと。そのたびに、車の持ち主を探して車をどかしてくださいと。

こちらのラーメン店では、18台分の駐車場を同じ敷地内にある複数の店でシェアしている。

ところが満車の際、外国人が経営する別の店の関係者などが迷惑駐車を繰り返しているという。

約1週間前にもこんなことが…。

記者リポート：

こちらですね。近くにはコインパーキングもあります。しかし他の車を邪魔するかのように、この位置に車を止めていたということです。

七福軒・青木良夫店主：

ここが入口だが、ここにシロのSUVが止まっていて、この辺に止めた人が目の前に車があるので出られないと。

この迷惑駐車は、ラーメン店の客が投稿したSNSで判明。

クラクションを鳴らすと、外国人が経営する店のオーナーとみられる男性が現れ、車をどかしたそう。

ところが投稿によれば、「止める場所がなければここに止める」と捨て台詞。回りも呆気にとられたという。

その投稿を受け、ラーメン店の店主もSNSに次のような投稿をした。

「このような迷惑駐車をする同業者に対して当店は営業妨害として法的処置をとることは可能なんでしょうか？」「堪忍袋の緒がブチ切れそうです」

七福軒・青木良夫店主：

どかしてはくれるが、ここに止めないでほしいと言っても、「止めるところがないからしょうがないでしょう」と。

やはりなるべくトラブルにはしたくないので、平和に解決できればいいと思っている。

迷惑駐車を繰り返す店のオーナーを直撃

イット！は、迷惑駐車を繰り返している店のオーナーを直撃。すると…。

迷惑駐車を繰り返すオーナー：

2〜3分ですぐ出ればいい。

（Q.2〜3分だけ？）

日によっては、ちょっと違いがある。

（Q.多いとどれくらい？）

そんな長い時間できない。20分くらい、30分くらい。

（Q.迷惑に思っている人もいるが？）

そこはもちろん気をつけないといけない。

迷惑駐車は改善されるのだろうか。

（「イット！」3月12日放送より）