©LAPONE ENTERTAINMENT

JO1が、ブランドアンバサダーを務め、髪のやわらかさから理想をつくるセルフケアブランドとしてリブランディングした「Sorule」の新CMが本⽇公開され、今回のCMソングが書き下ろしの新曲『Breezy Love』に決定したことを発表した。

本楽曲は、本日18時より各種⾳楽配信サービスにて配信リリースされている。メンバー・⽊全翔也が作詞作曲編曲に携わっており、作詞には⾦城碧海

も参加した本楽曲は、⾵や⽔、泡を連想させる軽やかに刻まれたシンセサウンドと、ダンサブルなリズムが爽やかかつエモーショナルな世界観を表現しているという。歌詞には。“そよ⾵”を意味する「Breezy」や、歌詞の中で繰り返される「Sole」など、タイアップソングならではのワードが散りばめられているとのことだ。

2026年初の新曲リリースとなった今作は、デジタルリリースに合わせてstation headでのリスニングパーティーも実施される。詳細はオフィシャルサイトやSNSをチェックしていただきたい。

“理想の髪の正体は、やわらかさでした”という気づきを起点にリブランディングする「Sorule（ソルレ）」。誰もが無意識に髪に求めていた“触れたくなるやわらかさ”こそが、髪の悩みにアプローチし、理想の髪に近づく第⼀歩として、そんな“髪のやわらかさ”という本質に⽴ち返り、⽇々のケアで迷わず選べて、⾃然に使い続けられる“やわらかさ”を追求するセルフケアブランドへと⽣まれ変わる。3⽉14⽇〜3⽉24⽇には「Sorule」のリブランディング・新商品発売を記念した、期間限定のポップアップストアが東京・⽇本橋にオープンした。本⽇新CM発表会に登壇したJO1は、発表会後にポップアップストアを訪れ、ストア会場からインスタライブを実施。事前に募集した髪・ヘアケアに関する質問に答えたり、新製品の魅⼒について話したとのことだ。

◾️「Breezy Love」

2026年3⽉12⽇（⽊）18:00 リリース

配信：https://lnk.to/jo1_breezylove

※『Sorule』新CMソング ▼『Breezy Love』Listening Party

3月13日（⾦）21:00~22:00

3月14日（⼟）17:30~18:30

3月15日（⽇）20:00~21:00

3月16日（⽉）21:00~22:00

※Listening Partyに参加するには@stationheadアプリのダウンロードとApple MusicまたはSpotifyへの登録が必要です。リアルタイムにチャットで参加できるオンライン空間で、「Breezy Love」を⼀緒に聴きながら、メンバーの⾳声配信をお楽しみいただけます。こちらもぜひご参加ください。

◾️『JO1DER SHOW 2025 ʻWHEREVER WE AREʼ IN TOKYO DOME - LIVE FILM』 公開⽇：2026年1⽉30⽇（⾦）

出演：⼤平祥⽣、川尻蓮、川⻄拓実、⽊全翔也、⾦城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、⽩岩瑠姫、鶴房汐恩、⾖原⼀成、與那城奨

監督：オ・ユンドン

製作：CJ4DPLEX

配給：TOHO NEXT 吉本興業協⼒︓LAPONE ENTERTAINMENT

クレジット：©2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

公式サイト：https://cloud.jo1.jp/feature/jo1dershow2025_livefilm