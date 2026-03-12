3月12日、フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）と勝野健アナウンサー（26）が同局を退社することをそれぞれ自身のInstagramを通じて発表した。同局ではこの数年間でアナウンサーの退社が相次ぎ、この約1年半の間で退社が相次ぎ、異例の退社ラッシュとなっている。

【画像】退社の際に揺れる胸中とハートフルなコメントを残したフジテレビの女性アナウンサー

「結婚」「学び直し」「新しい仕事」それぞれの退社理由

近年、フジテレビを退社したアナウンサーは8人にも及ぶ。

渡邊渚（2024年8月）

椿原慶子 （2025年3月）

永島優美 （2025年3月）

西岡孝洋（2025年3月）

岸本理沙 （2025年6月）

藤本万梨乃 （2025年12月）

勝野健（2026年3月退社予定）

小澤陽子（2026年6月退社予定）

しかし、フジテレビのアナウンサーの退社が「続出」している背景には、単一の理由があるわけではない。実際、2025年に退社を表明したアナウンサーたちは、「家族との時間を大切にしたい」「新しい仕事に挑戦したい」など、それぞれ個別の事情を公表している。

例えば、昨年退社した永島優美アナは以前から自分のありたい姿や挑戦したいことを会社に相談していたと説明し、果物インストラクター」「オーガニックフルーツソムリエ」として、フルーツの魅力を伝える仕事に携わっていきたいと報告。

同日に退社した椿原慶子アナは育児を経て家族との時間を重視したい思いが強くなったと述べ、岸本理沙アナも企業経営の仕事への関心が高まり、学び直しのために区切りをつける決断をしたとしている。

3月12日、新たに退社を報告した小澤陽子アナも自身のInstagramで退社を報告している。

「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました。そんな折に娘を授かり、育児と向き合う中で時間の尊さと有限さを痛感しております。（中略）

今後は、11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したいと考えております」

また、同日退社を発表した勝野アナは「私事ではございますが、かねてよりお付き合いしておりました方と今年１月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました」と説明している。

つまり、退社報告の理由だけを見れば、全員が同じ事情で辞めているわけではない。

それでも、「なぜ近年こんなに多いのか」との疑問が消えない。

「信頼回復が重要な時に会社を去ることとなり、大変心苦しく」

2025年3月31日に公表された第三者委員会の調査報告書は、元女性アナウンサーへの重大な人権侵害や、会社の対応が被害者に寄り添わず救済として不十分だったことを厳しく指摘した。

さらにフジ・メディア・ホールディングス側も同日、報告書の内容について「大変厳しい指摘ばかり」と認め、ハラスメントが蔓延していたとの評価や、同質性・閉鎖性・硬直性といった企業風土にメスを入れる必要があると表明している。

この問題は社内だけにとどまらず、大手企業が相次いでCM出稿を見合わせるなど、対外的な信用不安にも直結した。

スポンサー離れが起きるほどの危機は、現場で働く社員にとって「会社の先行き」や「ここで働き続ける意味」を改めて考えさせる出来事だったはずだ。とりわけアナウンサーは、局の“顔”として企業イメージの影響を最も受けやすい職種である。視聴者の信頼低下、広告環境の悪化、経営の混乱が重なれば、将来設計を見直す社員が増えるのは不思議ではない。

加えて、フジ側は3月に大規模な役員刷新を打ち出し、社外取締役の比率引き上げや女性役員の登用、若返りを進めるなど、ガバナンスの立て直しを急いだ。

組織が大きく揺れる局面では、社員の側でも「変革を待つ」か「自分で次の道に進む」かの判断を迫られる。今回の退社ラッシュは個々の人生設計と、局全体の信頼危機・組織不安が同時に起きた結果だろう。

そんな揺れる胸中を物語るように、昨年退社する際に椿原アナは、本人のInstagramでこんなコメントを残している。

「視聴者の皆様の信頼回復が重要な時に会社を去ることとなり、大変心苦しくも感じていますが、アナウンサーとしてキャリアを積む中で、2度の出産・育児を経験し、もう少し家族との時間を大事に過ごしたいという思いが強くなり、昨年11月に会社に退職の意向を伝え、退社の準備を進めてまいりました。（中略）

未熟な私に機会を与え、育ててくれたフジテレビに心から感謝しております。また、長きにわたり見守ってくださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました」

フジテレビのアナウンサー退社が続いている理由は、「不祥事だけ」が原因でもなければ、「個人都合だけ」で片付けられる話でもない。本人たちの説明は尊重されるべきだが、その決断が相次いだタイミングには、第三者委員会が厳しく断じた企業風土の問題、や経営刷新という地殻変動の余波が無関係ではないだろう。フジテレビという組織そのものが、いま大きな転換点に立ち続けているのではないか。

取材・文／集英社オンライン編集部