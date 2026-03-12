30年ぶり千葉で水道料金2割アップ　3人家族で年間7440円増…大量に水使うラーメン店やクリーニング店は大打撃

千葉県内の広範囲で4月1日から水道料金が約2割値上げとなる。対象は県人口の半分近くにあたる308万人に及び、大量の水を使用するラーメン店やクリーニング店からは悲鳴が上がっている。

千葉県の広範囲で水道代が約2割増に

人々の生活に欠かすことのできないインフラ、水道だ。そんな水道の料金に値上げの影が迫ってきている。

イット！取材班：

約50万人、26万世帯が暮らしている千葉・市川市に来ています。市内全域では4月1日から水道料金が約19％値上げされるということです。

これまで30年間、水道料金を据え置きしていた千葉県では、4月から約2割の値上げを予定。

市川市・鎌ケ谷市・浦安市の全域に加え、千葉市や船橋市など8市の一部地域が対象だ。

原因は老朽化が進む水道管への対応に加え、物価や人件費の高騰などで水道事業が赤字になる見通しになったためだとしている。

値上げは千葉県（約627万人）の人口の半分近く、約308万人が影響を受ける。使用する水の量にもよるが、例えば3人家族の場合、1カ月の水道料金が3250円から3870円と620円の値上がり。年間では7440円の負担増になる。

40代（5人家族）：

家族がいるので、水道代がかかっちゃう。毎日入浴しているので。しかも、洗濯も分量的にかさんできますし（値上げは）痛いですよね。

70代：

しょうがないってば、しょうがないとも思うんですよ。メンテナンスとかそういうのに（費用）かかるでしょう。それもおろそかにしてほしくないし。

30代：

シャワーヘッドを替えてみて節水しようかなと思っていたこともあって、今後検討しようかな。

ラーメン店やクリーニング店にとっても痛手に

一方、水を大量に使う飲食店を取材した。

市川市にある行列が絶えない人気ラーメン店「二九八家 いわせ」だ。背脂のコクとまろやかな風味の「二九八家ら〜麺（1250円）」が看板メニューだ。

ラーメン作りのあらゆる場面で水が使われている。

取材班：

大量のお湯で麺をゆでています。鍋いっぱいにスープが煮込まれています。

どれほどの水道代がかかっているのか。

二九八家 いわせ・岩瀬良店長：

（使う水の量は）1日大体5600Lくらい。月11万円くらいなので、2万円くらい上がるかな。

下水道料金と合わせ、2カ月で22万円以上かかるラーメン屋さんにとっては2割の値上げは大きな痛手だ。

二九八家 いわせ・岩瀬良店長：

節水できるところは節水したいがやれることも限られてしまうので、なるべく（メニューの）値上げはしたくないが、そういうときが来るかもしれません。

また、水を使うクリーニング店にとっても痛手だ。

スワロークリーニング・岩上敏之店主：

水の値上げはちょっと痛い、経営的にね。ちょっと心配。シャツなど水洗いがすごく大事。節約しようと思ってできるものではない。プライベートの水は減らせるけど、仕事の水は減らせない。

千葉県以外の地域でも広がっている。埼玉・新座市では4月から、神奈川・開成町は10月から、それぞれ2割程度値上げするという。

千葉県では物価高騰対策として一般家庭を対象に、7月から10月までの水道料金を20％軽減する議論が進められている。

（「イット！」3月11日放送より）