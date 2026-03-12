ゆうちゃみに専門家が一言「ネットの情報に惑わされないで」
モデル・タレントのゆうちゃみ、お笑いコンビ・エバース（佐々木隆史、町田和樹）が12日、東京・六本木ヒルズ 大屋根プラザで行われた『寝っころプリ by NELL』記者発表会に参加した。
【写真】可愛いパジャマで仲良しショット！ゆうちゃみ＆エバース
イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。ゆうちゃみは「めっちゃピンクにしてみました」とにっこり。普段の寝方について、ゆうちゃみは「いつも左向きで寝ます！左を下にした方がいいってネットで見たことがあって。そこから左向きで寝るようにしてます」と話した。
そんな寝方について、快眠セラピストの三橋美穂氏は「左がリラックスできるなら、それで大丈夫です」とする。ゆうちゃみは「（左向きの方が）消化がいいとネットに書いてあったんですけど」と確認すると、三橋氏は「ネットの情報に惑わされないで。自分がしてみて、どれが1番いいのか感じてみて」と金言を送っていた。
睡眠ブランド「NELL」が、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせて12日から14日の3日間、同所で“寝ながら撮るプリ機”体験イベントを開催。プリ機の音声ガイドをゆうちゃみが担当している。
【写真】可愛いパジャマで仲良しショット！ゆうちゃみ＆エバース
イベントにあわせ、パジャマ姿で登場した3人。ゆうちゃみは「めっちゃピンクにしてみました」とにっこり。普段の寝方について、ゆうちゃみは「いつも左向きで寝ます！左を下にした方がいいってネットで見たことがあって。そこから左向きで寝るようにしてます」と話した。
睡眠ブランド「NELL」が、3月13日の「世界睡眠デー」に合わせて12日から14日の3日間、同所で“寝ながら撮るプリ機”体験イベントを開催。プリ機の音声ガイドをゆうちゃみが担当している。