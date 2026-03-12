2010年3月、宮崎県宮崎市の自宅で、妻、生後5か月の息子、同居していた義母を殺害したとして、奥本章寛（あきひろ）死刑囚が逮捕された。

奥本死刑囚の事件は、宮崎地裁で裁判員裁判によって審理され、死刑が宣告された。控訴審では、「義母の叱責と生活苦などから心身が極度に疲弊し、短絡的になりやすかった。義母と妻子を一体とみなす視野狭窄状態にあった」とする臨床心理士による心理鑑定結果も提出されたが、最高裁まで死刑判決は覆らなかった。

一方で、奥本死刑囚が起こした凄惨な事件によって、ある日突然“死刑囚の家族”となり、人生が一変した両親や弟たち。ごく普通の家族が背負うことになった過酷な現実と、事件から15年が経過した現在の思いを記録したドキュメンタリー映画『ある日、家族が死刑囚になって―』が、TBSドキュメンタリー映画祭2026で上映される（13日から全国6都市で順次公開催）。

加害者本人や被害者遺族の肉声が報じられることはあっても、バッシングや誹謗中傷のリスクから、加害者の家族が人前で語ることは極めて少ない。

極刑に直面する青年やその家族、そして深い悲しみを抱える被害者遺族と13年以上にわたって向き合い続けてきたTBSテレビ記者でもある西村匡史（ただし）監督は、本作を通して社会に何を問いかけたかったのか。長期取材の裏側と、加害者家族にカメラを向けることへの葛藤や覚悟を聞いた。（ライター・杉本穂高）

実際に会って、印象は変わりましたか。 西村：はい。これだけの事件を起こした人間には到底思えない、本当にごく普通の青年でした。「なぜ彼がこんなひどい事件を起こしたのだろう」と。目の前にいる男の印象と、事件の残虐さとの乖離があまりにも大きくて、最初は非常に戸惑いました。

これまで座間9人殺害事件の白石隆浩死刑囚や、津久井やまゆり園殺傷事件の植松聖死刑囚とも面会してきた西村匡史監督（弁護士JPニュース編集部）

「ある日、家族が死刑囚になって―」監督：西村匡史（©TBS）より

本作にはご両親だけでなく、弟さんたちもご出演されています。 西村：顔を出しての出演についてご両親には何度も意義を説明し、議論も深めましたが、弟さんたちに対しては背中を押すことはできませんでした。特に上の弟さんは、事件によって結婚が破談になるなど、家族の中で一番、奥本死刑囚の被害を受けたと言えるかもしれません。 私が奥本死刑囚と面会した10回のうち、彼が一度だけ涙を流したことがあります。「両親はおろか、弟まで巻き込んでしまったことが本当に申し訳ない。今後の結婚などでも不利益になるかもしれない」と言って泣いたんです。 現実にその通りのことが、弟さんに起きました。弟さんの立場からすれば恨んで当然ですが、彼は、両親をサポートする町の人たちの姿を見て、「自分はこのままじゃいけない」「自分も事件に向き合わなければ」と、リスクを承知の上で自ら出演を決めてくれました。兄の起こした事件に向き合い、カメラの前で話をしてくれたことには、私自身非常に心を揺さぶられました。 一方で、重い責任も感じています。もちろん社会に問う意義があると感じて出演をお願いしていますが、実際に作品になると「自分はここまでやってしまうのか」と、自分の残酷さについては思うところがあります。

「ある日、家族が死刑囚になって―」監督：西村匡史（©TBS）より

