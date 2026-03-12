＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】批判を呼んだ残念なマナー（実際の様子）

大相撲三月場所四日目。横綱・豊昇龍（立浪）の土俵入りで、館内に響いた“残念なマナー”が波紋を呼んだ。ファンからは「つまみ出せ」「ありえない」などと厳しい声が相次いだ。

横綱・大の里（二所ノ関）が初日から3連敗の末に休場を発表するなか、なんとしても横綱昇進後初の賜盃を手にしたい豊昇龍。四日目、横綱土俵入りで登場した豊昇龍は、露払い・豪ノ山、太刀持ち・平戸海とともにファンの前に姿を現した。

堂々たる振る舞いで雲龍型の土俵入りを披露した豊昇龍。力強く四股を踏むと、客席からは「ヨイショー！」という声援が飛ぶとともに、指笛も鳴っていた。その後、豊昇龍が土俵を去ると、大きな拍手が沸くなか、指笛が執拗に鳴り続けていた。

この場面を受けて、視聴者からは反響が続々。執拗な指笛に「失礼な指笛」「つまみ出せ」「まじで客のマナー悪すぎ。指笛はありえない」「指笛注意しろよ」「指笛ってサッカーじゃ無いんだから」「指笛は我慢して欲しいです」と厳しいコメントが相次いだ。

その後の取組で豊昇龍は前頭二枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）と対決。前日に初金星を獲得した藤ノ川の勢いが止まらず、はたき込みで藤ノ川が勝って2勝目を挙げた。豊昇龍は敗れて今場所初黒星を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）