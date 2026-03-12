この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

WBCでアメリカが敗退なら「むしろ大リーグにとっては大成功」という逆説的な現実！野球のグローバル化が示す未来とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「WBCで、アメリカがまさかの「敗退」になったら、むしろ大リーグ機構にとっては「大成功」である理由」と題した動画を公開した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、もしアメリカ代表が敗退するようなことがあっても、それは野球のグローバル化の証であり、メジャーリーグ（大リーグ）機構にとってはむしろ「大成功」であるという独自の視点を展開した。



動画の冒頭、茂木氏はWBCでアメリカ代表がイタリアに敗れ、予選敗退の可能性が出てきたニュースに言及。多くのファンが日本とアメリカの決勝戦を期待していた中での番狂わせに驚きを示しつつも、冷静に考えれば別の側面が見えてくると語り始める。



茂木氏は、スポーツにおける「ウィンブルドン化現象」を例に挙げて解説。テニスのウィンブルドン選手権で、発祥国であるイギリスの選手がなかなか優勝できなくなったのは、テニスが世界中に広まり、競技レベルが全体的に向上した結果であると指摘。同様の現象は大相撲でも見られ、モンゴルなど外国出身力士の活躍は、相撲がグローバルなスポーツとして認められた証だと分析する。



その上で、メジャーリーグはすでにこの「ウィンブルドン化」が起きていると主張。大谷翔平選手のような日本人選手はもちろん、ドミニカ共和国やベネズエラなど、世界各国のトッププレイヤーが活躍するメジャーリーグは、もはや「グローバルなマーケットになっている」と語る。WBCは、それらの選手が出身国を背負って戦う大会であり、どの国が優勝しても、その主力選手の多くはメジャーリーガーだ。



茂木氏は「結局どこが勝っても、大リーグの勝ちになる」と結論づける。アメリカ代表が敗れることは、それだけ野球が世界中に普及し、競技レベルが拮抗している証拠である。そして、それは野球というスポーツ全体の価値を高め、最終的には最高峰のリーグであるメジャーリーグの繁栄につながるとの見解を示した。「アメリカが勝てないぐらいWBCは世界中に野球が広がってるって考えたら、もうそれは素晴らしいことだよね」と述べ、今後の大会の展開に期待を寄せて締めくくった。