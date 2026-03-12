【シャトレーゼ】“イースター”スイーツ発売！ うさぎやことりをモチーフにした数量限定ケーキ4種
菓子専門店「シャトレーゼ」は、3月15日（日）から、「イースタースイーツ」を、全国の店舗で期間限定発売する。
【写真】ことりの巣をイメージ！ キュートな限定ケーキのラインナップ詳細
■かわいい動物たちが大集合
今回発売される「イースタースイーツ」は、うさぎやことりをモチーフにした数量限定＆期間限定のケーキ全4種。
ラインナップには、うさぎが大切に育てたニンジンがたくさん実る畑を表現した「イースター うさぎのキャロット畑」が登場。ふんわりとしたスポンジに、口どけのよいカスタードクリームとカスタード入りホイップクリームを合わせ、苺クリームで仕立てたうさぎのモチーフと、カスタード入りホイップクリームでかたどったニンジンをトッピングした、子どもにも喜ばれる限定ケーキだ。
また、ことりの巣をイメージしたチョコレートとバナナのケーキ「イースター ことりのおうち」や、ホイップクリームで再現したイースターバニー、そして卵に見立てたアーモンドチョコを飾った「イースターうみたて卵プリンのアラモード」も展開。
さらに、ホイップクリームとチョコクリーム、2つの味わいが楽しめるケーキに、彩り鮮やかなフルーツと、カスタードクリームを包んだ動物モチーフのケーキをトッピングした「2つの味が楽しめるジョイオブイースターデコレーション」も用意され、見た目の楽しさとともに、バラエティ豊かな味わいを満喫できる。
