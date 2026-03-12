まさに次世代モデル！多くの注目を集めた「カローラコンセプト」

2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で、トヨタは次世代の「カローラ」ともいえる「カローラコンセプト」を展示しました。外観は、カローラのコンセプトモデルとは思えないほどの変貌を遂げており、来場者を驚かせ、大いに話題となりました。



このモデルは果たして次期カローラの示唆となるのでしょうか。

1966年にデビューしたカローラは、トヨタを代表するクルマのひとつです。初代は「地球人の幸福と福祉のため」というコンセプトが掲げられ、「良品廉価」「変化」「プラスアルファ」を念頭に開発されました。

コンセプトどおりのデザインや性能、価格設定は多くのユーザーから好評から得て、世界150以上の国と地域で展開され、今や世界の大衆車といえるような存在になりました。

また、カローラは時代や世の中のニーズに合わせてさまざまなキャラクターが加えられるのも特徴で、セダンやステーションワゴン以外にも、幾つかのモデルが誕生しています。

2018年に登場した現行型の12代目では、ハッチバックタイプの「カローラスポーツ」がはじめにデビューし、続いて4ドアセダンの「カローラ」、5ドアステーションワゴン「カローラツーリング」、そして高い走行性能を誇る「GRカローラ」が登場。各モデルともに高い完成度で人気を獲得しています。

さらに歴代初のコンパクトSUV「カローラクロス」も追加され、世界的にSUV人気となるなか、カローラシリーズの手頃感を凝縮させたことで大ヒットを記録します。

そんななか、JMS2025でコンセプトモデルが発表されました。「カローラ」の名称を名乗りつつ、オーソドックスな路線を行く従来のカローラとは大きく異なるデザインが採用された点が特筆されます。

低く構えたフロントノーズから続く流線形のルーフライン、足元には大径ホイールがどっしりと組み込まれており、全体的にスポーティな印象です。

フロントマスクには、最近のトヨタ車ではおなじみの「ハンマーヘッド」を採用。グリルは省かれており、ハンマーヘッドから続くランプが近未来を思わせます。

ボディサイドの見た目はとても滑らか。フロントウインドウからルーフ、テールエンドにかけて流れるようなラインで繋がれています。

ちなみにフェンダーやドアなどの構成は直線的にデザインされており、個性的なシルエットが印象的です。

リアはコンパクトなダックテールスポイラー形状のデザインを採用。フロント同様に、細かいセグメントで構成されるテールランプが装備されています。

カローラブランドを前面に押し出した「COROLLA」のセンターエンブレムも印象的です。

インテリアに採用されたフローティングタイプのセンターコンソールは、近未来を連想させるデザインとなっています。

床面が少し高い構造となっているのは、EVバッテリーを床下に搭載するための構造でしょう。

パワートレインについてはJMS2025の場で、従来どおりのガソリンエンジンやハイブリッドのほか、プラグインハイブリッド（PHEV）やバッテリーEV（BEV）など、さまざまなものに対応できるとされ、カーボンニュートラルの実現に向けた「マルチパスウェイ戦略」のアプローチとして、世界各国・各地域のニーズを見据えた設計が全体的に感じられます。

なお、トヨタは2026年にEV専用の次世代プラットフォームの投入を予定しており、このプラットフォームをベースに、エンジンを搭載する改良型を採用する可能性が高そうです。

早ければ2027年頃の発売も予想される次期型カローラ。今後の発表に注目があつまる一台です。