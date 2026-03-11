ユーザーの代わりに買い物できるPerplexityのAIブラウザ「Comet」のAmazonへのアクセス禁止命令を裁判所が下す、さらにAmazonのデータの複製をすべて破棄することも義務付け

ユーザーの代わりに買い物できるPerplexityのAIブラウザ「Comet」のAmazonへのアクセス禁止命令を裁判所が下す、さらにAmazonのデータの複製をすべて破棄することも義務付け