フジテレビ系で放送中の木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の第10話に髙嶋政伸、杉本哲太、宮川一朗太、小沢真珠、岩粼大昇（KEY TO LIT）、中川陽葵がゲスト出演する。

本作は、コンプラ度外視な“最強”保険調査員を描いたエンターテインメント作品。舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。保険調査会社に持ち込まれる案件は、時代の要求に応え、今や保険の種類も人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様になってきている。時代を反映して「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、宣伝なのか本気なのか世界を見渡せば「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」のように奇妙かつ難解な保険も世の中には存在しており、あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも。

髙嶋が演じるのは、バスツアーを運営する東通観光の元車両整備部主任・夏目五郎。整備管轄セクションにおいては、正義感の強い性格から部下たちからの信頼も厚く、人望・技量・知識を備えた頼られる存在だ。犯人の声明を受けて、当時の整備不良の疑いから天音（玉木宏）と佐久間凌（渡部篤觔）による今回の調査対象として浮上する。過去の事故について、会社の社長との間に潜む“不穏な秘密”を抱えている。

杉本が演じるのは、今回のバスジャックに巻き込まれた人質の学生・山倉夏希（中川陽葵）の父親・山倉拓也。東通観光の顧問税理士を務めており、今回起きたバスジャック事件の情報を受けて、人質となっている娘の安否を心配し、東通観光の本社に急きょ駆けつけてくる。

宮川演じるのは、安全運行の確保・乗客サービスの充実など快適なバス旅の提供で高い評価を受け、『プロが選ぶ観光バス20選』にも選出されるバス観光会社東通観光の社長・岩槻優弥。自社の株式上場を寸前に控えたある日、バスジャック犯から一本の脅迫電話が舞い込み、東通観光で、数年前の峠で起きたバス横転事故の真相告白を要求されることになる。過去の事案に対して、何らかの黒い影を残している。

小沢が演じるのは、東通観光の敏腕取締役・岩槻絵里子。兄である社長の優弥を長年そばで支え、会社の信頼と実績を保ち続ける存在。優弥をこれまで有能な上司としても評価してきていたが、バスジャック事件の発生を受けて、会社がひた隠しにしてある過去の秘密に対して進言を申し出る。

岩粼が演じるのは、今回の事件の主犯であるバスジャック犯の小堀真司。知的かつ計画的な犯人であり、自身の体に爆弾を括り付け、自らの死をも覚悟し、凶行に及ぶ。東通観光で過去に起きたバス横転事故に何らかの関わりを持っているようで、人質解放の条件として「横転事故の真相を記者会見で明らかにすること」を要求している。

中川が演じるのは、友人と共に旅行へ向かう途中で、不運にも爆弾を身にまとった恐怖のハイウェイバスジャック犯の人質となった高校生・山倉夏希。友人が過呼吸に見舞われ恐怖に慄くも、犯人の指示警告に反き、とある勇気ある行動をとる。

髙嶋政伸（夏目五郎役）コメント本作の出演への気持ち・役作りについて、意気込み台本を読ませて頂いた時に、こんな格言が頭に浮かびました。“もっとも大きな苦痛は、人に話せない苦痛である”。今回の役は、そんな恐るべき秘密を抱えながら生きてきた男です。ハードでしたが、とてもやりがいのある役で楽しかったです。

視聴者へメッセージ天音と佐久間のバディが本当にsuper cool！ おっさんが言う言葉ではないですが、超かっこいいです。ぜひ、今回もこのバディの活躍をお楽しみに！

杉本哲太（山倉拓也役）コメント本作の出演への気持ち・役作りについて、意気込み今回、娘を誘拐され過去との因縁に板挟みになり、葛藤する父親の役を演じさせていただきました。それぞれの人物が信じるものを抱えてぶつかり合う見応えのあるドラマです。

視聴者へメッセージ人間の弱さや強さがにじむ瞬間をぜひ楽しんでください。

宮川一朗太（岩槻優弥役）コメント本作の出演への気持ち・役作りについて、意気込み10話のゲストということで、それまでに作られたドラマの世界観を壊さぬように。その中で、かなり豪華なゲスト陣に加えていただいたのは光栄の一言です。僕の演じる岩槻は株式上場を目指すバス会社の社長。『オレの判断に間違いはない』と豪語する野心たっぷりの男で、更に妹が小沢真珠さんですから、ちょっとクセの強い兄を意識してみました（笑） ああ、こういう嫌なやついるわ…。と思っていただければ幸せです。

視聴者へメッセージ冒頭、うちの会社のバスがジャックされ…！！ しかし、犯人の要求を簡単に飲むわけにはいきません。混乱の中、会社を守るために何をすべきなのか。私の出した結論は…。二転三転する展開、どうぞお楽しみに！！

小沢真珠（岩槻絵里子役）本作の出演への気持ち・役作りについて、意気込み今回わたしが演じさせて頂いた岩槻絵里子という役は東通観光の取締役で、社長の兄の下で仕事に誇りを持って働いている女性です。兄に不信感をもちながらも会社を守るために真実を隠していて、その葛藤に揺れ動く気持ちを表現できたら、と思いながら演じさせて頂きました。最終的にどんな決断をするのかを見届けて頂けたらうれしいです。

視聴者へメッセージバスジャックの話なので、最初から最後までハラハラドキドキです。さらに、それに関わる犯人、人質達やその家族の物語が交錯して、ますます目が離せなくなると思います。そして、天音さんを始めとした深山リサーチのメンバーがどのようにして事件の真相に辿り着くのか、見所満載ですので、是非ご覧ください！

岩粼大昇（KEY TO LIT）（小堀真司役）コメント本作の出演への気持ち・役作りについて、意気込みバスジャック犯。お話を聞いた時は正直びっくりしました。ただ、台本を読んだ時にもしかしたら自分もこうなっていたかもしれないという気持ちになり自分自身ものすごく遠く離れたキャラクターではないことを感じました。バスジャックを起こすという初めての心情を胸の奥に置く覚悟を意識して挑みました。

視聴者へメッセージすごく素敵な作品そして現場に携わらせていただきました。初めて挑戦させていただく役柄です。是非、放送をお楽しみにしていてください。

中川陽葵（山倉夏希役）コメント本作の出演への気持ち・役作りについて、意気込み私の演じた山倉夏希はお父さんからすごく守られてきた女の子で、純粋で芯のあるしっかりした子だなと思います。初めてのドラマだったので、台本を何度も読み込み、役の性格や背景を理解することを大切にしました。自分の演じる山倉夏希がどんな人なのかを掘り下げて役作りをしましたが、本番ではあまり考えすぎず、その場の感情で演じることを意識しました。また、バスジャックに巻き込まれる高校生役なので、物語の緊迫感のあるシーンに注目していただけたらうれしいです。

視聴者へメッセージ初めまして。山倉夏希役を演じました、中川陽葵です。初めてのドラマですごく緊張していましたが、共演者のみなさんやスタッフのみなさんがとても温かく、安心して撮影に臨むことができました。初めてのドラマで山倉夏希を演じることができてとてもうれしかったです。難しいシーンもありましたが、一生懸命挑戦したので、ぜひ注目して見ていただけたらうれしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）