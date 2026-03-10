ボディだけでなく冷却系も腐食しがち

現存するアルファ・ロメオ・スパイダーの殆どは、ボディにシャシー、インテリアの修理やレストアを受けているはず。その作業内容と現状を、時間をかけて確かめたい。

【画像】ツインカム4気筒に優雅なピニン・ボディ 初代スパイダー オープンなアルファ・ロメオたち 全129枚

各部のサビを徹底的に観察したら、次はエンジン。排気量は4種類存在し、年式や仕様に合った正しいユニットが載っているか、状態とともに調べたい。エンジンオイルやラジエタークーラントの汚れや漏れを、確認するのは必須といえる。



アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

ボディと同様に、冷却系も腐食しがち。防錆処理を施さないと、ラジエターが詰まりオーバーヒートへ至る。内部コーティングか、新品への交換が得策。症状が酷いと、ヘッドガスケットも割れる。エンジンブロックはアルミ製で、ヒビが入ることもある。

状態確認は試乗で丁寧に 弱点克服のアプデも

試乗が可能なら少し積極的に運転し、水温の変化を観察したい。排気ガスの煙り具合も要チェック。一部の北米仕様へ載っている、スピカ社製インジェクションは不調になりやすく、ツイン・ウェーバーキャブレターへ交換されるのが一般的だ。

ソフトトップを閉めるか、ハードトップが備わるなら載せた状態で走らせ、走行中の異音へ耳を済ませたい。リアアクスルやプロペラシャフト・マウントなどの異音を、オープン時より確かめやすくなる。ステアリングの遊びが、過度に大きくないかも忘れずに。



アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

右ハンドル車の場合は、ブレーキシステムが複雑。ペダルを強く踏み込んで、不自然に奥まで沈まないか、まっすぐ減速できるか確かめたい。好調でも効きは弱いものの、サイドブレーキの状態もチェックポイント。

英国には、アルファ・ロメオを得意とするガレージが多い。弱点を強化できる、アップグレード・メニューを用意しているところもある。探すなら、専門家の手で充分に整備を受けてきた例が望ましいだろう。

購入時に気をつけたいポイント ボディ

目視だけでなく、養生したマグネットでボディを丁寧に確認したい。バンパー裏のバランスパネル、アンチロールバー・マウント、ラジエター下部のクロスメンバー、フェンダーの内外、シャシーレッグ、フロントピラーやフロアなど、錆びやすい部分は多い。

サイドシルにジャッキアップポイント、シートベース、ドア、スペアタイヤ・ハウス、燃料タンク・マウント、トランクリッドの後端なども弱点。ソフトトップは、カンバスの状態と、リアウインドウが透明で割れていないか、綺麗にたためるかを確かめる。

エンジン



アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

ツインカムエンジンは基本的に高耐久だが、内部摩耗は考えられる。アルミ製ブロックの腐食は、重大な問題に繋がりがち。1.3Lから2.0Lまで、排気量は4種類ある。

エンジンの回転数を変化させ、排気ガスが曇らないか確かめたい。エンジンオイルとラジエタークーラント、ガソリンの漏れ、ラジエターの詰まりにも要注意。

トランスミッションとブレーキ

変速時に回転数を合わせるシンクロは、2速と3速でヘタリがち。ベアリングの異音、クラッチの滑りなどにも注意したい。リアデフは、10万kmでリビルドへ至ることも。ブレーキの確認では、ディスクの内側にあるドラムが担う、サイドブレーキも忘れずに。

電気系統とインテリア

シリーズ4では、パワーウインドウやパワーミラーが故障しがち。ダッシュボードのすべてのスイッチと、オルタネーターの充電状況を確かめたい。

初代アルファ・ロメオ・スパイダーのまとめ

4種類のエンジンに、多様なスペックが存在し、ボディスタイルも4世代で異なる。どれを選ぶかはお好み次第だが、何より状態を重視した方が良いだろう。酷くサビたボディを復調させるのは、簡単ではない。パワートレインのリビルドも、安価にはできない。

良いトコロ

英国には、アルファ・ロメオを得意とするガレージが少なくなく、サポートを受けやすい。生産期間が長く、多くのモデルと部品を共有し、維持は比較的しやすいといえる。初期型が人気で、それへ釣られるように後期型も価格は上昇中。

良くないトコロ



アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

ボディは錆びやすい。酷い状態のスパイダーを完璧に仕上げるには、状態の良いスパイダー以上の費用が必要になることも。年式と内容が一致するか、丁寧な確認も不可欠。

アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様）のスペック

英国価格：2829ポンド（1973年時）

生産数：12万4104台

全長：4120-4255mm

全幅：1640mm

全高：1295mm

最高速度：170-191km/h

0-97km/h加速：8.8〜11.2秒

燃費：7.8-10.6km/L

CO2排出量：−

車両重量：991-1160kg

パワートレイン：直列4気筒1290・1570・1779・1962cc 自然吸気 DOHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：89ps/6000rpm-132ps/5500rpm

最大トルク：12.0kg-m/3200rpm-18.4kg-m/3000rpm

ギアボックス：5速マニュアル／5速オートマティック／後輪駆動



アルファ・ロメオ・スパイダー（初代／1966〜1993年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）