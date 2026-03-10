お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが9日、自身のアメブロを更新。次男の「過剰歯」手術から約1カ月が経過し、術後の経過や今後の懸念についてつづった。

【映像】手術を受けたココリコ遠藤の次男＆家族ショット（複数カット）

2025年10月2日のブログでは、次男の口の中のできものについて大学病院で調べてもらったことを報告。本来生えてくる本数よりも歯が多い“過剰歯”であることがわかり、2026年1月26日の投稿では全身麻酔での手術が終わったことを報告していた。

この日は「あれから」というタイトルでブログを更新。次男の術後検診に訪れたことを報告し「経過も順調とのことで一安心」と胸をなでおろした。ブログでは術後の口内の写真も公開し、「歯茎縫うってヤバいわ……って、パパや私が震えていたけど 次男君は、一度も痛がることなく順調でした」と、次男の頼もしい様子を明かした。

一方で、医師からは今後の歯並びについて説明があったといい、「前歯の裏側の過剰歯が無くなっても、周りの永久歯の生え方によっては前歯がハの字に広がったままになってしまう可能性が高い」と告げられたことを告白。「次は、矯正の相談に行かなきゃだわ」と、新たな悩みを吐露した。