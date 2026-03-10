【血液サラサラ】トマト・玉ねぎ・黒酢の最強タッグ！「血流爆上がりトマたま酢」レシピ【眠れなくなるほど面白い 図解 血管・血液の話】

最強の血液サラサラレシピ「血流爆上がり万能トマたま酢」

トマトとたまねぎと黒酢で血液サラサラ

体にいい食品はたくさんありますが、それらを気にしながら日々の献立を考えるのは大変です。神経質になるあまり、それがストレスになってしまっては逆効果。とはいえ、食事は血管・血液の健康と切っても切り離せない関係であるため、気を配る必要はあります。

そこで、毎日の食生活に負担にならず、かつ手軽においしく摂取できる方法がないかと考えました。それで誕生したのが「血流爆上がり万能トマたま酢」。すごい名前ですが、これにはきちんとした理由があるのです。

ＭＣ-ＦＡＮで血流と食べ物の関係性を調べたところ、血液サラサラ効果が高い食品のトップは「酢」でした。血糖値の上昇や中性脂肪の合成を抑える効果が期待できます。野菜の1位は「トマト」で、２位は「たまねぎ」。トマトの赤い色素であるリコピンは抗酸化作用が強く、高血圧などを抑制。たまねぎの成分であるアリインは、切るとアリシンに変化。血中の善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールを減らしてくれます。

また、香り成分のピラジンは血小板の凝集を防ぐ効果が。血液サラサラ効果が高い３つの食品を組み合わせたのですから、最強であることには間違いありません。実際に食べた人のなかには、すぐに「体がポカポカし始めた」という人もいました。「血流を爆上げする」という気持ちで、ぜひ食習慣に加えてみてください。

