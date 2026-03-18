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不動産系YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【衝撃】港区最強一等地なのに“相場から1.6億円引き“の理由がヤバい。」を公開した。東京都港区神谷町にある高級タワーマンション「シティタワー虎ノ門」を内見し、相場より大幅に安い理由とその圧倒的な魅力に迫っている。



動画では、新築時未入居の2LDKの物件を紹介。玄関から続く境目のないタイル張りの廊下や、2m65cmという高い天井を持つリビングなど、細部までこだわり抜かれた内装に驚きの声が上がる。キッチン周りも、生活感を隠したビルトインの食洗機や、部屋の質感に合わせた重厚なカップボードが備えられ、大人の高級感が漂う。タワマンマニアの南氏は、洋室にも備えられた天井埋め込み型エアコンや床暖房に注目し、見えない部分にも力を入れた設備水準の高さを指摘した。



最大の魅力として挙げたのが、ワイドスパンのバルコニーからの眺望だ。「ドカーンと東京タワー」と出演者が驚くほど、東京タワーを至近距離で望む景色が広がる。チェアを置いてくつろげる広さを持つ特別な空間に、「貴族階級の特権ですね」と興奮気味に語った。



気になる物件価格は2億4,000万円。相場より約1.6億円も安い理由は、土地の権利が「普通賃借権」であるためだという。土地を所有せず地主から借りる形になるが、更新が可能であり、ディスカウントされた価格設定について南氏は「適正価格のように見受けられる」と分析を展開した。



都心の超一等地における借地権物件という特殊な条件は、憧れのタワマン生活を叶えるための現実的な選択肢になり得る。高額帯の不動産選びにおいて、価格と価値のバランスを見極めるヒントとなる動画となっている。