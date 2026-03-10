乃木坂46岡本姫奈、オフショルドレスで美脚際立つ「お姫様みたい」「透明感がすごい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/10】乃木坂46の岡本姫奈が3月8日、自身のInstagramを更新。オフショルダードレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】22歳乃木坂「お顔小さい」美脚＆デコルテ際立つ衣装姿
岡本は「乃木恋リアルイベント」とつづり、乃木坂46公式のスマートフォン向けゲーム「乃木恋〜坂道の下で、あの日僕は恋をした〜」のリアルイベントに出演したことを報告。淡いブルーを基調としたフリルたっぷりのオフショルダードレスに白のロングブーツを合わせた華やかな衣装を披露した。アシンメトリーのスカートからは、すらりとした美しい脚のラインが覗いている。
イベントについては「iLiFE!さんのsweet timerを歌わせていただきました」とパフォーマンスの内容を明かし、「キミと会える日曜日だったね！！！」と、歌詞にちなんだファンへのメッセージで締めた。
この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「本当に可愛い」「肩のラインが綺麗すぎる」「肌が輝いてる」「最高に素敵」「幸せな日曜日ありがとう」「透明感がすごい」「お顔小さい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】22歳乃木坂「お顔小さい」美脚＆デコルテ際立つ衣装姿
◆岡本姫奈、オフショルドレスで美脚際立つ
岡本は「乃木恋リアルイベント」とつづり、乃木坂46公式のスマートフォン向けゲーム「乃木恋〜坂道の下で、あの日僕は恋をした〜」のリアルイベントに出演したことを報告。淡いブルーを基調としたフリルたっぷりのオフショルダードレスに白のロングブーツを合わせた華やかな衣装を披露した。アシンメトリーのスカートからは、すらりとした美しい脚のラインが覗いている。
◆岡本姫奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「本当に可愛い」「肩のラインが綺麗すぎる」「肌が輝いてる」「最高に素敵」「幸せな日曜日ありがとう」「透明感がすごい」「お顔小さい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】