ワン・ダイレクションのメンバーで俳優、歌手のハリー・スタイルズ（32）は、マラソン練習の一環として「お漏らし」の練習を勧められたことがあるという。先日、最新アルバム「Kiss All The Time. Disco, Occasionally」をリリースしたばかりのハリー。昨年、音楽活動の休止期間中に東京マラソンとベルリンマラソンを見事完走したが、過酷なレースを前に周囲から奇妙なアドバイスを受けていたことを明かした。



【写真】「ハリー・スタイルズ」の名前がしっかり 東京マラソンの公式記録

YouTube番組「Brittany Broski's Royal Court」に出演した際、司会者のブリタニー・ブロスキから「マラソンをたくさん走っているのね」と問われると、ハリーは「2回は多くないよ。2って『カップル』って呼ぶくらいの数だしね」と回答。さらにブリタニーが「（走っている最中に）お漏らししたことはある？正直に言って」と切り込むと、ハリーは「実を言うと、どちらの大会でも尿意は全くなかったんだ」と告白した。



「でも、多くの人から『本番では漏らすことになるから、今のうちに練習しておけ』と言われてさ。それでトレーニングの終盤になって考えたんだ。『もう長距離の練習メニューは残っていないし、わざわざお漏らしするためだけに、10分間走るわけにもいかないな』ってね」



結局、「お漏らしの練習」は一度もせずに本番に挑んだというハリー。「過去には（漏らしたことが）あるけれど、走っている最中とは全く別の状況だったよ」と冗談めかして語ったが、実際のレースではベルリン大会で2時間59分13秒というサブスリー（3時間切り）を達成し東京大会でも3時間24分07秒という驚異的なタイムを記録している。



また、今回のインタビューでは夜に電動歯ブラシを使い始めたことで「人生の見方が変わった」とも語っている。「最近、洗顔を始めたばかりなんだ。電動歯ブラシも手に入れたところでね。これまではずっと手動だったんだけど、最近ようやく電動に切り替えた。なんだかボブ・ディラン（フォークからエレキに転向した歴史的背景にかけて）みたいな気分だよ」。



ちなみに、眠れない時のハリーは独特のYouTube動画セレクションで自らを癒しているという。「眠れない時はマイク・タイソンの最高のノックアウト10選を見るんだ。あれは最高だよ。すると不思議なことに、次にレコメンドされるのが『スーパーナニー（しつけ番組）』の古いエピソードなんだ。そこで最高に素行の悪い子どもを見て、『よし、これでまた眠れるぞ』ってなるんだよ」と話した。



さらに、音楽以外で最大の才能は「ヨーグルトの大量消費」だとも主張。「ブリテンズ・ゴット・タレント」に出演したら何を披露するかと問われると、「驚くほどの量のヨーグルトを食べられるんだ。友達もびっくりするくらいにね。オリンピックで鞍馬（あんま）の選手を見て『どうやってその才能に気づいたの？』と思う感覚に近いよ。僕の場合はそれがヨーグルトだったんだ。一口食べると『もうちょっと食べたいな』ってなっちゃうんだよね」と、お茶目な一面を見せていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）