中国の科学者、AIで月の裏側の化学的暗号を解読

国際学術誌ネイチャー・センサーズの創刊第3号はこのほど、巻頭記事として中国の科学者が月の化学成分図の作成で達成した重要なブレークスルーを掲載したことが、深宇宙探査実験室への取材で分かった。同済大学、中国科学院上海技術物理研究所、山東大学、深宇宙探査実験室などの研究者で構成された研究チームは、月探査機「嫦娥6号」ミッションで取得された月の裏側初のサンプルの実測データに基づき、AI（人工知能）モデルを構築した。これにより初めて、月の裏側の真値情報を全世界の化学成分図に組み込み、月の非対称性や南極エイトケン盆地の形成・進化などの科学的問題に対する理解を深めた。科技日報が伝えた。

この成果は、月表面の三つの主要な地球化学的領域である月の海、高地、南極エイトケン盆地における元素分布の特徴を明確に描き出した。研究では初めて定量的に、月の裏側の高地において苦鉄質斜長岩および苦鉄質岩石類の露出割合が表側より顕著に高いことを明らかにし、月のマグマオーシャンの結晶分化が非対称であるという仮説に新たな実測証拠を提供した。さらに研究は、南極エイトケン盆地の苦鉄質輝石環状帯と鉄質異常域の境界を正確に特定し、南極エイトケン盆地における衝突イベントがより広範な深部の苦鉄質物質を掘り起こして露出させたことを確認した。

この研究は人類の月の地殻・マントル構造や南極エイトケン盆地の形成・進化といった科学的問題に対する理解を深めただけでなく、今後の月面着陸地点の選定、月資源の探査、深宇宙探査ミッションの計画に高精度の定量的な化学的根拠も提供した。中国が月科学研究の分野で再び重要な一歩を踏み出したことを示しており、中国の月探査プロジェクトの継続的な推進に科学的基盤を確立した。（提供/人民網日本語版・編集/YF）