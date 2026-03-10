　クイーンズウォーク

　「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）

　歴代の勝ち馬に数々の名馬が名を連ねる尾張伝統の中距離重賞。開催時期が春に移って今年で１０年目の節目となる。データ班は昨年覇者クイーンズウォークを猛プッシュ。前走の天皇賞・秋では９着に敗れたものの、大外枠など不利な条件が災いしたもので悲観する必要はない。２戦２勝と得意の中京１０Ｆ戦で本領を発揮する。

　▼傾向（過去９年）

　大阪杯へのステップレースとして３月開催となった１７年以降が対象。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈５・３・１・０〉

　２番人気〈２・１・１・５〉

　３番人気〈０・１・０・８〉

　４番人気〈１・０・０・８〉

　５番人気〈０・１・１・７〉

　１番人気は複勝率１００％と信頼度高い。

　▼ステップ　　　　　

　有馬記念〈３・０・１・１０〉

　　香港Ｃ〈１・１・０・１〉

中日新聞杯〈１・１・０・５〉

　ダービー〈１・０・０・０〉

小倉牝馬Ｓ〈１・０・０・０〉

　ＯＰ競走〈２・０・３・１０〉

　勝ち馬全頭が芝２０００メートル以上戦から参戦。同じく全頭が中５週以上と間隔をあけて臨んでいた。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬全頭が６着以内かつ、負けても０秒８差以内だった。同７頭が３番人気以内だった。

　▼馬齢　　　　　　　

　　４歳馬〈５・４・１・１５〉

　　５歳馬〈２・４・３・２５〉

　　６歳馬〈２・０・５・２２〉

　７歳以上〈０・１・０・１９〉

　勝ち鞍、勝率ともに４歳馬がリード。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈０・３・３・２５〉

　　栗　東〈９・６・６・５６〉

　栗東所属馬が全勝。

　▼重賞実績　　　　　

　勝ち馬７頭に勝利経験があった。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈２・３・１・３〉

　　先　行〈３・３・３・２２〉

　　差　し〈３・３・４・２２〉

　　追　込〈１・０・１・３４〉

　勝ち馬７頭が前走の４角を４番手以内で通過するかメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　全項目クリアはなし。減点１もいないという大混戦だが、データ班のイチ推しは唯一の減点２であるクイーンズウォーク。リピーターが多い一戦で、昨年覇者が連覇をつかみ取る。（記録室）