【金鯱賞】クイーンズウォーク 連覇へベスト舞台 中京１０Ｆは２戦２勝 全項目クリア＆減点１なしの大混戦で唯一の減点２
「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）
歴代の勝ち馬に数々の名馬が名を連ねる尾張伝統の中距離重賞。開催時期が春に移って今年で１０年目の節目となる。データ班は昨年覇者クイーンズウォークを猛プッシュ。前走の天皇賞・秋では９着に敗れたものの、大外枠など不利な条件が災いしたもので悲観する必要はない。２戦２勝と得意の中京１０Ｆ戦で本領を発揮する。
▼傾向（過去９年）
大阪杯へのステップレースとして３月開催となった１７年以降が対象。
▼人気
１番人気〈５・３・１・０〉
２番人気〈２・１・１・５〉
３番人気〈０・１・０・８〉
４番人気〈１・０・０・８〉
５番人気〈０・１・１・７〉
１番人気は複勝率１００％と信頼度高い。
▼ステップ
有馬記念〈３・０・１・１０〉
香港Ｃ〈１・１・０・１〉
中日新聞杯〈１・１・０・５〉
ダービー〈１・０・０・０〉
小倉牝馬Ｓ〈１・０・０・０〉
ＯＰ競走〈２・０・３・１０〉
勝ち馬全頭が芝２０００メートル以上戦から参戦。同じく全頭が中５週以上と間隔をあけて臨んでいた。
▼前走内容
勝ち馬全頭が６着以内かつ、負けても０秒８差以内だった。同７頭が３番人気以内だった。
▼馬齢
４歳馬〈５・４・１・１５〉
５歳馬〈２・４・３・２５〉
６歳馬〈２・０・５・２２〉
７歳以上〈０・１・０・１９〉
勝ち鞍、勝率ともに４歳馬がリード。
▼所属
美 浦〈０・３・３・２５〉
栗 東〈９・６・６・５６〉
栗東所属馬が全勝。
▼重賞実績
勝ち馬７頭に勝利経験があった。
▼決め手
逃 げ〈２・３・１・３〉
先 行〈３・３・３・２２〉
差 し〈３・３・４・２２〉
追 込〈１・０・１・３４〉
勝ち馬７頭が前走の４角を４番手以内で通過するかメンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 全項目クリアはなし。減点１もいないという大混戦だが、データ班のイチ推しは唯一の減点２であるクイーンズウォーク。リピーターが多い一戦で、昨年覇者が連覇をつかみ取る。（記録室）