「金鯱賞・Ｇ２」（１５日、中京）

歴代の勝ち馬に数々の名馬が名を連ねる尾張伝統の中距離重賞。開催時期が春に移って今年で１０年目の節目となる。データ班は昨年覇者クイーンズウォークを猛プッシュ。前走の天皇賞・秋では９着に敗れたものの、大外枠など不利な条件が災いしたもので悲観する必要はない。２戦２勝と得意の中京１０Ｆ戦で本領を発揮する。

▼傾向（過去９年）

大阪杯へのステップレースとして３月開催となった１７年以降が対象。

▼人気

１番人気〈５・３・１・０〉

２番人気〈２・１・１・５〉

３番人気〈０・１・０・８〉

４番人気〈１・０・０・８〉

５番人気〈０・１・１・７〉

１番人気は複勝率１００％と信頼度高い。

▼ステップ

有馬記念〈３・０・１・１０〉

香港Ｃ〈１・１・０・１〉

中日新聞杯〈１・１・０・５〉

ダービー〈１・０・０・０〉

小倉牝馬Ｓ〈１・０・０・０〉

ＯＰ競走〈２・０・３・１０〉

勝ち馬全頭が芝２０００メートル以上戦から参戦。同じく全頭が中５週以上と間隔をあけて臨んでいた。

▼前走内容

勝ち馬全頭が６着以内かつ、負けても０秒８差以内だった。同７頭が３番人気以内だった。

▼馬齢

４歳馬〈５・４・１・１５〉

５歳馬〈２・４・３・２５〉

６歳馬〈２・０・５・２２〉

７歳以上〈０・１・０・１９〉

勝ち鞍、勝率ともに４歳馬がリード。

▼所属

美 浦〈０・３・３・２５〉

栗 東〈９・６・６・５６〉

栗東所属馬が全勝。

▼重賞実績

勝ち馬７頭に勝利経験があった。

▼決め手

逃 げ〈２・３・１・３〉

先 行〈３・３・３・２２〉

差 し〈３・３・４・２２〉

追 込〈１・０・１・３４〉

勝ち馬７頭が前走の４角を４番手以内で通過するかメンバー２位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 全項目クリアはなし。減点１もいないという大混戦だが、データ班のイチ推しは唯一の減点２であるクイーンズウォーク。リピーターが多い一戦で、昨年覇者が連覇をつかみ取る。（記録室）