〈「人前でズボンを下ろされ陰部を触られることも…」滋賀の“偏差値70”名門中学でいじめを受けた中1男子が訴えた“スクールカーストの恐怖”とは〉から続く

「目に見える暴力だけがいじめじゃないんです。毎日浴びせられる言葉の暴力、無視、そして信頼していた学校による裏切り……それらが重なって、学校という閉鎖空間の中で息子の心はボロボロに壊されてしまいました」（ソウタくんの母親）

【写真】偏差値70超えの名門・立命館守山中学でいじめ被害にあったソウタさん

滋賀県の名門私立・立命館守山中学校に通っていたソウタくん（仮名）は、入学直後の2022年6月からイジメを受けるようになった。ズボンを膝まで下げられる、ズボンの上から陰部を触られる、校内で足をつかまれて8メートル引きずられるなどのイジメを継続的に受け、学校の対応も十分ではなかった。

同級生からのイジメに苦しんだソウタくん

2年生の4月にズボン下ろし行為は収まったものの、同じ生徒Cによる「精神的嫌がらせ」が始まった。

「僕が嫌がる顔をするのを『面白い』と感じていたんだと思います」

中学2年になると、同じクラスの生徒Cがソウタくんに対して「うざ絡み」をするようになった。ソウタくんはそれを“確実に悪意を持った嫌がらせだった”と語る。

「僕が嫌がったり困ったりする反応を見て楽しんでるんです。たとえば授業で使うiPadを無理やり取り上げて中身を覗いてきたり、パスワードを盗み見ようとしたり、返してほしいと言っても返してくれないことが毎日のように続きました。しかも周囲の生徒たちも同調して集団でからかったり、反応を窺ったりするような空気がありました」（ソウタくん）

そのほかにも、休み時間に1人で静かに過ごしていたり、他の友人と話している時に、別のクラスからやってきて、割り込んできて不快な言動を浴びせるなど、常に絡まれ続けたという。

「最初のうちは『やめてくれ』と抵抗したりしていたんですけど、そうすると相手がますます喜んでエスカレートするので次第にどう反応していいか分からなくなりました。Cは、僕が嫌がる顔をするのを『面白い』と感じていたんだと思います。毎日、ビクビクしていました」（同）

Cのウザ絡みについては、2年生に上がった直後の4月から担任には何度も相談していたという。

「『イジメにあっていて、仕返しが怖いからどうにかしてほしい』と伝えたので、さすがに先生が対応してくれると思ったのですが、僕の目には何もしてくれなかったように見えました。それで、学校に相談してもムダなんだと諦めていました」（同）

母親は当時のことを振り返る。

「息子の名前を連呼しながら執拗に追いかけ回したり、後ろから突き飛ばしたりしていたようです。息子は階段のところで押されたこともあって、『危ないからやめてくれ』って必死に伝えていたのです」

「口の中から血が出て止まらなくなり、激しい痛みが…」

そして2年生の9月13日には、ソウタくんが顔面に大きな怪我を負う事件があった。

Cを含む男子生徒3人にソウタくんは追いかけられ、下駄箱の近くあった体育館の扉の陰に隠れた。しかし3人はすぐにソウタくんを見つけて迫ってきた。

「見つかって壁に押しつけられました。最初に軽く抑えつけられ、さらにもう1人が後ろから強く押されたので、その勢いで壁に顔面を強打しました。口の中から血が出て止まらなくなり、激しい痛みが走りました。衝撃でしばらく意識が朦朧としました」

それでもソウタくんは被害を教師には伝えず、怪我を隠して授業を受けたという。

「（他にも人がいましたが）誰も保健室へ連れて行ってはくれませんでした。怪我をしたときは頭が真っ白になってパニック状態でしたが、『授業を休んではいけない』という思いが勝っていました。それで溢れ出る血をマスクで隠して、口の中に溜まる血を飲み込みながら、授業を受けました。結局先生は授業中は僕の怪我に気づかず、授業の後に担任に報告して、ようやく保健室へ行けました」

母親は、担任からの電話で事情を把握したが、帰宅したソウタくんの姿を見て絶句したという。

「担任からの電話では『病院に行く必要はない程度だ』と言われ、それほど深刻な様子ではなかったんです。『誰が押したかわからない』とも言われました。でも帰ってきたソウタは上唇がえぐれるようなひどい怪我でした。あれで病院に行く必要がないと判断したのは普通とは思えません」

母親には「誰が押したかわからない」と伝えていたが、事件当日にはソウタくんと担任教師、学年主任、3人の加害生徒での話し合いが行われていた。

ソウタくんの記憶ではその場では3人は暴力を認めたというが、後に調査委員会がまとめた報告書では「記憶が薄れていた」と書かれている。

その後もイジメは続いたが、2年生の2月に母親が代理人を通じて学校に働きかけたことをきっかけに第三者委員会が設置され、イジメ事案としての調査が始まった。しかし約1年待った中学卒業直前に作成された報告書の内容は、ソウタくんと母親にとってまったく満足できるものではなかった。

「一番許せなかったのは、報告書にある『虐待通告』という言葉です。ソウタの髪がはねていることなどを理由に『お風呂に入っていないのでは』などという学校側の推測が書かれ、まるでネグレクトのように扱われているんです」（母親）

虐待通告とは、生徒が家庭で虐待を受けている可能性を学校が疑った場合に、児童相談所などに通告するシステムだ。

報告書では「お風呂に入れてもらっていない」、「におう」といった学校側が虐待を疑う理由が記述され、ソウタくんと両親はそれに深く傷ついたという。

実際に学校のスクール・ソーシャル・ワーカーがソウタくんが虐待を受けているのではと疑う書類を作成しているが、その書類が児童相談所に提出された形跡はない。

「自分が言ってもいないことが、さも言ったかのように書かれていた」

ソウタくんは報告書の内容について、「言ってないことが書かれている」と不満を露わにした。ソウタくんの当時の日記には、「『いじめの相談をしに学校に行く』と言って家を出たことがあります。いざ先生の態度が強くて話しにくくなり、結局、家の普通のエピソードを話していました。家でちょっとした口げんかをすることはありますが、…（中略）…虐待とは違います」（ママ）と書かれている。

「自分が言ってもいないことが、さも言ったかのように書かれていました。僕が虐待を訴えたように見える書き方をされている部分は修正してほしい」（ソウタくん）

第三者委員会の調査や報告書の作成、警察の介入を経てイジメ行為は鎮静化したというが、ソウタくんは現在も精神科での治療を受けている。今でも「誰も自分の話を信じてくれない」、「先生は味方になってくれない」という深いトラウマが刻み込まれた。

「当時に比べればだいぶ心は軽くなりましたが、それでも当時のことを思い出すと気分が悪くなります 。特に廊下で加害者の顔を見かけたり、イジメの話をされたりした時に、気分の悪さを感じます」（ソウタくん）

「ソウタをいじめていた子たちが、特に処罰もないまま同じ高校に進学しています。そして、あの納得できない報告書が『結論』になってしまっている。これのどこに解決があるんですか？」（母親）

同校に事実確認を求めると、「個別の事案のため詳細は答えられない」という回答だった。

報告書の一般公表がまだなされていないことについては、以下のような回答だった。

「報告書については調査委員会の説明を受け、すでに県に報告済みだが、被害者側からの所見が届いていない。所見とあわせることで報告書の完成とみなすため、まだ公表していない」

これに対し、所見書の提出をめぐって双方で争いがある。母親によると、学校側は所見書の提出期限を通知してきたが、母親は認められないことを学校と県に文書で伝えていた。そのため学校側が報告書を提出後、県にその旨を説明した。母親は県から「調査終了後に所見を提出となっており、所見なしで受理した」との説明を受けたという。

再発防止策の取り組みは現在も進んでいると言うが、学校側とソウタくん側の主張の溝は今も深いままだ。

（渋井 哲也）