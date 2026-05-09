先般完結したばかりのマンガ『逃げ上手の若君』でも描かれた鎌倉末期から南北朝期。研究の進展により、この時期の世界像は近年、続々と塗り替えられている。例えば、新田氏は北条氏に抑圧され、困窮していた貧乏武士……ではなく、北条氏と密接な関係にあったことも分かってきている。しかし、それでも不明なのが鎌倉幕府滅亡の理由である。なぜ未だに不明とせざるを得ないのか？新田義貞は源氏の嫡流ではなく足利氏庶流だったこと