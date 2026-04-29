’24年7月に東京都新宿区内の駐車場に停車していたロケバス内で、20代女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつ等の罪に問われているお笑いトリオ・元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）。3月13日に初公判、同月17日に2回目の公判が行われ、現在は3回目の公判を待つ身だ。そんな斉藤被告だが、精を出して勤しんでいるのはバームクーヘンの移動販売。書き入れ時でもあるゴールデンウィークは、関西圏にも足を