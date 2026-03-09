実はテクノロジー業界の雇用は2008年や2020年の不況時よりも大幅に悪化している
アメリカ労働統計局が発表した2026年2月の雇用統計で、非農業部門雇用者数が前月比9万2000人減となり、失業率も4.4％に上昇したと報告されています。今回の落ち込みは医療分野のストライキだけでなく、情報業やテクノロジー分野、連邦政府部門にも及んでおり、ハイテク関連を含む雇用環境の弱さが明確になりました。
Employment Situation Summary - 2026 M02 Results
Job Losses Set to Test Consumer Confidence and Spending
https://www.pymnts.com/economy/2026/job-losses-test-consumer-confidence-spending/
Bitcoin sinks below $69,000 as US job market unexpectedly shed 92,000 jobs in February
https://cryptobriefing.com/us-job-market-slide-impact/
労働統計局は「情報業と連邦政府の雇用は2026年2月においても引き続き減少傾向にある」と明記しており、特に情報業の雇用が単月で1万1000人減ったことを明らかにしました。しかも、情報業界では過去12カ月でも月平均5000人ずつ雇用を失っており、一時的なブレというより、長引く縮小傾向の中に今回の悪化が位置づけられます。
経済評論家のジョーイ・ポリターノ氏は「2024年のテクノロジー不況は最悪の状況とほぼいえるほど悪く、2008年や2020年の景気後退よりも大幅に悪化しています」とコメントしました。
Brutal numbers for US tech sector jobs released today-overall, employment decreased by 12k last month and is down 57k over the last year
That's now nearly as bad as the worst of the 2024 tech-cession, and significantly worse than either the 2008 or 2020 recessions
仮想通貨関連のニュースメディアであるCrypto Briefingは、この雇用悪化は金融市場にも波及し、ビットコインが7万ドル(約1040万円)台から6万8700ドル(約1020万円)前後まで下落するなど、仮想通貨市場にも影響が広がったと報じています。
こうした内容を受けて市場はリスク回避の動きを強めました。Crypto Briefingによると、米国債利回りは大きく低下し、投資家の間では景気の弱さが続けばFRB(連邦準備銀行)が利下げを迫られるとの見方が強まっているとのこと。
一方で、ドルはユーロに対して約0.3％下落し、S&P 500先物も1％超下落しました。仮想通貨市場でもこの流れは同様で、ビットコインは7万ドル(約1040万円)を上回る水準から6万8700ドル(約1020万円)前後まで下落したとのこと。
労働統計局は、情報業界はこの1年を通じて平均的に雇用を減らしてきた分野であり、今回もその流れが続いたとしています。つまり、テック関連の採用が弱っているだけでなく、業界全体として雇用の地盤沈下が続いている構図だというわけです。
仮想通貨市場がこれに敏感に反応したのも仮想通貨が金利見通しや景気期待、投資家のリスク選好に強く左右されるためで、テクノロジー業界の雇用悪化が単独の業界ニュースにとどまらず、広い金融市場の変動要因になっていることがうかがえるとCrypto Briefingは述べました。