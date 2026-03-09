この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「マニアが崇拝するご当地カレーが唯一無二すぎる #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。サカモトと、偏食である氏原が、宮崎空港の名物として知られる「ガンジスカレー」のレトルト商品を実食し、これまでにない新しいジャンルの味わいであるとその魅力を紐解いている。



動画で取り上げたのは、パッケージに「宮崎の味舗 カレーの名門」と記された「ガンジスカレー 中辛」。温めたルーをご飯にかけるシーンでは、「匂いが美味そう」と、立ち上る香りに興味を示す。一口食べたサカモトはすぐさま「めっちゃ美味い」と絶賛し、「焼肉のタレが入ってる感じの味がする」と独自の表現で濃厚な風味を描写した。



続いて、偏食の氏原も実食に挑む。「初めて食うわ」と慎重にスプーンを口に運ぶと、一転して「うめぇ！」と大きな声を上げた。「酸味がある」と味の核となる特徴を的確に指摘し、「ハヤシライスとの中間みたいな」と、一般的なカレーとは一線を画すその唯一無二の味わいを分析している。



総括として、氏原は「初めて出会ったジャンルのカレーとして高評価」と語り、5段階中の星3.5つの評価を与えた。さらに「宮崎空港に行った際はぜひ」と視聴者へ呼びかけ、「買うかも」と自らの購買意欲も覗かせた。ご当地カレーが持つ奥深さと、日常の食卓に新たな驚きをもたらす選択肢の広さを提示する内容となっている。