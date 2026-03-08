中国のAI動画、「追いかける」立場から「リードする」立場へ―シンガポールメディア

2026年3月6日、中国メディア・環球時報はシンガポールの英語誌「Think China」の記事を引用し、中国の人工知能（AI）動画生成モデル「Seedance 2．0」が米国の競合モデルを超え、世界をリードする段階に入ったと報じた。

記事は、バイトダンスが今年初めに発表した「Seedance 2．0」について、複数の権威ある評価機関がその総合性能をOpenAIの「Sora2」やGoogleの「Veo3．1」を上回ると認定したことを紹介。中国がAI動画生成分野で「追走」から「先頭」へと転換を果たしたとの見方を示した。

その上で、この技術的優位性の影響は技術の枠を越え、文化領域にも及んでいると指摘。米国が長年ハリウッド映画を通じて美的基準や価値観を世界に輸出し文化的覇権を固めてきたのに対し、中国は低コスト・高効率の動画工業化生産能力によって自国の文化的要素をより広範に世界の視聴者へ届けられるようになったとした。

そして、海外クリエーターが中国の美学概念を取り入れた制作を始めていることに触れ、文化的な影響力の構図に大きな変化が生じていることを意味すると論じた。

さらに、こうした動画の工業化生産システムは中国製品にとって強力なプロモーション媒体にもなると分析。中国企業が高品質な製品紹介動画を迅速に生成し、ショート動画などのチャネルを通じて世界に発信できるようになることで、自動車や家電、消費財といった分野でブランド露出が高まり、グローバル市場での競争力がさらに強化されると伝えた。

記事はこのほか、中国が実用性と産業需要への密着を重視する路線で技術と商業応用を深く融合させてきたのに対し、米国のAI動画開発は「技術デモ駆動型」に偏り、話題性を重視するあまり現実への応用で後れを取っていると指摘。この開発路線の違いが世界のAI動画分野の勢力図を塗り替えつつあるとの見方を示した。（編集・翻訳/川尻）