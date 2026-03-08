World Baseball Classicは、7日、公式Xを更新。野球日本代表「侍ジャパン」が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド韓国戦において、大谷翔平（31）が2試合連続のホームランを放った動画を公開した。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

投稿された動画は、超満員の東京ドームで、1点を追う3回裏のシーン。余裕ある構えで打席に立った大谷は、韓国の先発投手に対し、快音を響かせた。マウンド上で投手はがっくりとうなだれ、球場は大きな歓声に包まれた。

この同点弾を皮切りに、続く鈴木誠也（31）、吉田正尚（32）からの連続アーチも飛び出し、一気に試合を逆転した。

【画像】本塁打で迎えられる大谷 日本―韓国 ３回、本塁打を放ちベンチで迎えられる大谷＝東京ドーム

この投稿には、Xユーザーから「大谷さん覚醒モード突入しとるなぁ」「すんごいパワー! 完全にレベチ」「ほんときれーーーな放物線描いて持って行ってた」「WBCで2試合連発で打つのガチでエグい！」「相手投手よ…一生の自慢になるから気にすんな」といった称賛のコメントが寄せられている。