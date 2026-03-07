アップルは、スマートフォン「iPhone 17e」を2026年3月11日に発売する。6コアCPU（プロセッサー）とNeural Acceleratorを実装した4コアGPU（グラフィックス・プロセッサー）、16コアのNeural Engineで構成された最新世代チップ「A19」を搭載している。

衛星経由の緊急SOSや「探す」が利用可能

「Ceramic Shield 2」の採用により、前世代と比べ3倍の耐擦傷性能を実現した6.1型（2532×1170ドット）有機EL「Super Retina XDRディスプレイ」を搭載する。IP68等級の防沫/耐水/防塵性能を備える。

光学品質の2倍望遠が可能だという最大4800万画素「Fusionカメラ」を背面に、1200万画素「TrueDepthカメラ」を前面に装備する。

ユーザーが携帯電話通信や無線LANの圏外にいる場合でも、衛星経由の緊急SOSやロードサービス、メッセージ、衛星経由の「探す」などが利用できる。

磁気技術「MagSafe」とワイヤレス充電規格「Qi2」に対応し、最大15ワットのワイヤレス充電が可能だ。

OSは「iOS 26」をプレインストール。「Wi-Fi 6（802.11ax）」準拠の無線LAN、Bluetooth 5.3をサポートする。

カラーはブラック、ホワイト、ソフトピンクの3色。

価格は、内蔵ストレージ容量256GBモデルが9万9800円〜（税込）、同512GBモデルが13万4800円〜（同）。