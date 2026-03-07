木村拓哉　『タイムレスマン』で好感を呼んだ「言葉選び」 YouTube動画でも見せていた神対応

木村拓哉（53）が、STARTO ENTERTAINMENTの後輩グループ『timelesz』の冠番組『タイムレスマン』（フジテレビ系、２月７日放送）にゲスト出演。番組内での「言葉選び」が素敵だと、SNSで注目を集めている。

この回は、timeleszメンバーと木村が“サシ”でトークをするという企画が行われており、菊池風磨（30）は木村に「街中で“あ、かわいい”と思われることございますか？」と、質問。これに対して木村は「あっ、素敵だなって思う、要は好みのスタイリングをしてる子とかがパッて通ったりすると、“あ、久々に会えた”みたいな」と、正直に打ち明けていた。

今の時期はニーハイブーツを履いている女性に目がいくそうだが、「ハイヒールを履かれてても、やっぱり“ヒール負けしてない歩き方”ができている姿勢の良い子とかは、カッコいいなって見ちゃいますね」とも話していた。

こうした回答についてSNSでは、

〈『タイムレスマン』を見て、木村先輩の言葉選びに感激した〉

〈『好みのスタイリング』っていう、木村さんの言葉選びがいいね〉

〈容姿の話じゃなく、ファッションや姿勢とかの話をして、視聴者に配慮しているのはさすがだなぁと思った〉

などと、好意的な感想が寄せられていた。

木村の「言葉選び」を巡っては、自身のYouTubeチャンネルの動画でもたびたび話題になっている。例えば’25年４月５日公開の動画内で、木村がゲストの野呂佳代（42）のコーディネートを考えるという企画があった。この時、ぽっちゃり体型の彼女は、あらかじめ「できれば痩せて見える服」がいいとリクエストしたのだ。

「その後、途中で野呂は『気を使って、Lサイズにしてくださってると思うんですけど、たぶんXLなんです……』と、恥ずかしそうに申告したんです。すると、木村は野呂の体型をイジったりせず、『ほかのアイテムも？』と確認した上で、選んでいた服をXLに変更していました。また、パンツが透ける素材かどうかをチェックする場面もあり、野呂は『気が細やかですよね』と、感心。

これらの木村の言動について、視聴者の間では『サイズについて茶化したりつっこまないところがキムタクらしい』『紳士過ぎる』と、評判になっていました」（芸能ライター）

「本当に素敵」と絶賛の声

さらに、同年８月16日配信回でのとあるシーンも、ネットニュースで「神対応」などと、取り上げられる事態となった。

同回は「はじめてシリーズ」という企画で、木村が「家系ラーメン」のお店を訪問。初めて家系ラーメンを味わった木村は「うまっ！」と喜び、笑みを浮かべながら麺をすするなど、すっかり気に入った様子だった。

「最後に、木村が店員らと握手をする一幕がありました。１人の男性店員が『自分今、手が汚れてるので……』と遠慮したのですが、木村は彼の手をつかんで『みんなにちゃんと感じてほしいですね。この（手の）おかげっすよ』と、コメント。カメラに向かって手のひらにできているマメを見せ、店員の仕事ぶりを称えていたんです。

そして、『ありがとうございます』と自ら手を差し出し、一礼しながら握手していました。同店の一杯に感激した木村は、ラーメン作りに励んでいる店員へ敬意を表したわけです」（前出・同）

これを受けて動画のコメント欄は、

〈キムタクがなぜずっと人気があるのかが分かった。本当にいい男〉

〈嫌な顔ひとつせず握手していて、本当に素敵〉

〈握手をして店員さんを労う木村さん、最高〉

と、絶賛の嵐となっていた。

こうしてタレントや一般人、または性別すら関係なく、誰に対しても真摯に接している木村。「国民的スター」と言われて久しいが、おごらない人柄が世間にあらためて認められてきているようだ。