◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が先制の満塁本塁打を含む３安打５打点の大暴れで、文句なしのヒーローに選ばれた。

４万２３１４人が見つめる東京ドームでお立ち台に上がり、「素晴らしいチームと連戦が続くので、早く家に帰って、たくさん寝てまた明日を迎えたいと思います」。試合終了は午後９時４５分。大谷は午後１０時１０分に帰路についた。お立ち台に上がったことを考えると“超速帰宅”といえる。

試合には「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で初球を右翼線へ打球速度１８８・５キロの超速二塁打でチャンスメイク。ドジャースでの“定位置”１番でいきなり存在感を発揮し、勢いに乗った。

衝撃は２回１死満塁の第２打席。カウント２―１からの４球目の１２４キロカーブにやや泳がされながら右翼席へ先制の満塁本塁打。飛距離１１２・２メートル、打球角度は３１度の一発は、侍ジャパンでは２３年３月１２日の第５回ＷＢＣ１次ラウンド・オーストラリア戦（東京ドーム）以来、１０９０日ぶりのアーチとなった。７日には韓国戦が控えている。